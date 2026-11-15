KIIRAS Umumkan Comeback dengan Single Digital Terbaru 'OVER U' pada 26 November

JawaPos.com - KIIRAS umumkan comeback terbaru mereka melalui single digital kedua berjudul OVER U. Grup ini dijadwalkan merilis lagu tersebut pada 26 November 2026, sekitar enam bulan setelah karya musik terakhir mereka.

Kabar comeback ini diumumkan melalui video teaser yang dibagikan di media sosial resmi grup. Seperti dilaporkan Allkpop, perilisan mendatang akan memperlihatkan perkembangan musikalitas serta warna musik KIIRAS yang semakin matang.

Single OVER U membawa pesan positif tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun seseorang pernah mengalami kegagalan, keraguan, atau kehilangan arah.

Lagu ini mengajak pendengar untuk tetap percaya pada diri sendiri, termasuk menerima segala kekurangan yang dimiliki. Selain itu, KIIRAS ingin menyampaikan pentingnya saling memberikan dukungan agar setiap orang bisa menghadapi tantangan dan berkembang bersama.

Menjelang comeback, KIIRAS merilis video coming soon dengan konsep yang menarik. Video tersebut menampilkan suasana ruang ganti atau locker room yang dihiasi berbagai stiker, poster, serta perlengkapan olahraga.

Sebuah loker juga memperlihatkan catatan berisi judul OVER U dan tanggal perilisan. Konsep visual tersebut menggambarkan semangat kebersamaan dan kebebasan berekspresi yang menjadi bagian dari identitas grup.

Selama berkarier, KIIRAS dikenal dengan energi ceria, kepercayaan diri, serta penampilan live yang kuat. Mereka juga mulai memperluas jangkauan ke pasar internasional melalui berbagai kesempatan tampil di luar Korea Selatan.

Salah satu pencapaian mereka tahun ini adalah tampil di Reeperbahn Festival 2026 di Jerman sebagai satu-satunya grup K-pop dalam acara tersebut. Mereka juga dijadwalkan menggelar fan meeting pertama di Taipei, Taiwan, pada 13 Desember 2026.

Melalui OVER U, KIIRAS diharapkan dapat menunjukkan perkembangan baru tanpa meninggalkan karakter cerah dan penuh energi yang selama ini melekat pada mereka.

Pesan tentang menerima diri sendiri dan saling mendukung juga memberikan warna berbeda pada comeback kali ini. Penggemar pun dapat menantikan bagaimana keenam anggota KIIRAS menerjemahkan pesan tersebut melalui musik dan penampilan terbaru mereka.