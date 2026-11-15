Dikira Gratis, Ternyata Berlangganan, Keluhan Drama Pendek Melonjak

JawaPos.com - Layanan drama pendek yang populer di ponsel pintar tengah menuai banyak keluhan di Jepang. Sedikitnya 211 aduan tercatat sepanjang periode Oktober 2025 hingga September 2026. Masalah paling banyak berkaitan dengan kesulitan membatalkan langganan dan tagihan yang tidak sesuai perkiraan konsumen.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (15/11), lonjakan keluhan tersebut terungkap dalam survei Kyodo News terhadap pusat layanan konsumen di 47 prefektur dan 20 pemerintah daerah di Jepang.

Sebanyak 52 pusat layanan melaporkan telah menerima sedikitnya 211 aduan terkait drama pendek, yakni serial dengan durasi setiap episode sekitar satu hingga dua menit yang dirancang untuk ditonton melalui ponsel.

Dari jumlah tersebut, 30 pusat layanan menyatakan menerima lebih banyak pertanyaan dan keluhan dibandingkan periode Oktober 2024 hingga September 2025.

Survei itu menemukan, 46 pusat layanan menerima pertanyaan dari konsumen yang tidak mengetahui cara membatalkan langganan atau kesulitan melakukannya. Sebanyak 25 pusat layanan melaporkan kasus konsumen yang tanpa sadar menyetujui kontrak berlangganan.

Sementara itu, 14 pusat layanan menerima keluhan mengenai tagihan berulang meski konsumen mengira hanya melakukan pembayaran satu kali. Sembilan lainnya melaporkan kasus konsumen yang dikenai biaya untuk layanan yang semula dianggap gratis.

Konsumen yang menghubungi pusat layanan tersebut berusia antara 20 hingga 70-an tahun. Salah satu keluhan yang disampaikan berbunyi, "Saya mendaftar untuk menonton kelanjutannya di media sosial, tetapi ternyata itu merupakan kontrak berlangganan."

Ada pula konsumen yang mengira biaya layanan hanya 2.000 yen atau sekitar Rp 228 ribu per bulan, tetapi ternyata dikenai tagihan sebesar 2.000 yen setiap minggu.

Pasar drama pendek vertikal berkembang pesat di Tiongkok sebelum meluas ke berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ekspansi layanan tersebut juga memunculkan persoalan bagi konsumen, terutama terkait kejelasan informasi dan prosedur pembatalan.

Pusat Urusan Konsumen Nasional Jepang menyebut sebagian pengguna kesulitan menemukan petunjuk pembatalan langganan. Ada pula yang tidak memahami instruksi karena ditulis dalam bahasa Tiongkok atau Inggris.

Survei tersebut juga menemukan keluhan terkait kontrak dengan operator luar negeri di pusat layanan pada 24 pemerintah daerah. Sebanyak 14 pusat layanan lainnya melaporkan konsumen tidak mengetahui cara menyelesaikan prosedur karena petunjuknya menggunakan bahasa asing.

Pusat Urusan Konsumen Nasional Jepang mengimbau masyarakat memeriksa identitas penyedia layanan, struktur biaya, serta prosedur pembatalan sebelum mendaftar. Konsumen juga diminta memastikan kontrak benar-benar telah dihentikan.