Lee Jong Suk Akui Sempat Malu Saat Syuting The Remarried Empress, Ini Alasannya

JawaPos.com - Lee Jong Suk bagikan cerita menarik sekaligus menggelitik dari balik layar drama The Remarried Empress. Dikutip dari Zapzee, pemeran Pangeran Heinrey tersebut mengaku sempat merasa tidak siap ketika harus menjalani adegan yang memperlihatkan tubuhnya tanpa busana.

Pengalaman itu terungkap saat Lee Jong Suk hadir dalam acara bincang-bincang YouTube MMTG pada 12 November 2026 bersama rekan pemainnya, Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, dan Lee Se Young.

Dalam kesempatan tersebut, pembawa acara Jaejae menyinggung karakter Heinrey yang memiliki kemampuan berubah dari seekor burung menjadi manusia. Transformasi tersebut membuat sang pangeran beberapa kali muncul dengan tubuh terbuka dalam drama.

Lee Jong Suk menanggapi pembahasan itu dengan candaan bahwa dirinya merasa cukup malu dengan adegan tersebut. Ia bahkan mengaku tidak menyangka bagian tubuhnya akan mendapatkan begitu banyak sorotan kamera.

Lee Jong Suk kemudian menceritakan bahwa awalnya sutradara pernah mengatakan dirinya tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk memerankan karakter Heinrey. Namun, situasinya berubah ketika proses syuting sudah berlangsung.

Sutradara tiba-tiba meminta dirinya memperlihatkan lebih banyak bagian tubuh untuk sebuah adegan. Permintaan tersebut membuat sang aktor cukup terkejut karena kamera harus mengambil gambar dari bagian kaki hingga ke atas tubuhnya.

Hal yang membuat pengalaman itu semakin canggung adalah Lee Jong Suk ternyata belum sempat mencukur bulu kakinya sebelum pengambilan gambar dilakukan. Ia bahkan berkomentar bahwa bulu kaki dirasanya kurang cocok dengan penampilan karakter Heinrey.

Sejak kejadian tersebut, aktor kelahiran 1989 itu mengaku menjadi lebih memperhatikan penampilan dan perawatan tubuhnya selama proses produksi karena tidak pernah tahu kapan adegan serupa akan kembali dilakukan.

Cerita tersebut sontak mengundang gelak tawa para pemain dan pembawa acara. Lee Jong Suk juga bercanda bahwa dirinya benar-benar mengalami kejadian yang memalukan akibat permintaan sutradara.

Meski demikian, pengalaman tersebut memperlihatkan sisi lain proses persiapan seorang aktor ketika harus menghidupkan karakter fantasi yang memiliki gambaran visual cukup spesifik.

The Remarried Empress merupakan serial fantasi romantis produksi Disney+ yang diadaptasi dari web novel dan webtoon populer.