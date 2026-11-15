GIRLSET Rilis Single Terbaru Young & Dumb, Keempat Member Ikut Menulis Lirik

JawaPos.com - GIRLSET sapa penggemar melalui single digital terbaru berjudul young & dumb. Lagu tersebut dirilis pada 13 November 2026 bersama video musik yang menampilkan konsep segar dan penuh energi.

Comeback kali ini terasa semakin spesial karena seluruh anggota, yakni Lexi, Camila, Kendall, dan Savanna, ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik.

Mengutip laporan Allkpop, perilisan ini menjadi langkah baru bagi GIRLSET untuk menunjukkan identitas musikal mereka sebagai grup pop global yang semakin berkembang.

young & dumb hadir dengan nuansa bebas dan penuh semangat anak muda. Melalui lirik yang playful tetapi tetap menyimpan sentuhan emosional, lagu ini menggambarkan kebebasan untuk mengambil risiko, jatuh cinta, hingga melakukan kesalahan tanpa harus mengetahui seluruh jawaban dalam kehidupan.

Keterlibatan keempat anggota dalam proses penulisan lirik memberikan sentuhan personal terhadap lagu tersebut sekaligus memperlihatkan perkembangan kreativitas mereka dalam bermusik.

Sebelum dirilis, GIRLSET terlebih dahulu membawakan young & dumb di festival 82WORLD, sebuah acara yang diselenggarakan oleh platform K-pop global hello82.

Penampilan perdana tersebut mendapatkan sambutan antusias dari penonton. Single ini juga menjadi comeback pertama mereka setelah merilis CHAT pada Juli 2026, sekaligus menghadirkan warna musik baru yang memperkuat karakter grup.

Popularitas GIRLSET juga semakin mendapatkan pengakuan setelah mereka masuk dalam daftar Billboard 21 Under 21 tahun 2026.

Daftar tahunan tersebut memilih 21 artis atau grup berusia 21 tahun ke bawah yang dinilai memiliki pengaruh berarti dalam industri musik dan berpotensi berkembang lebih besar.

Billboard turut menyoroti karya GIRLSET melalui kolaborasi bersama Missy Elliott dalam lagu Little Miss (Misdemeanor) serta single Tweak yang berhasil masuk tangga lagu Digital Song Sales.

GIRLSET juga merilis sejumlah lagu yang memperkenalkan karakter musik mereka, seperti Commas, Little Miss, Tweak, dan CHAT. Grup beranggotakan empat orang ini terus memperluas jangkauan pendengar, khususnya di pasar Amerika Utara.

Keterlibatan langsung para anggota dalam proses kreatif young & dumb menjadi perkembangan menarik karena mereka tidak hanya tampil sebagai performer, tetapi juga mulai memperlihatkan kontribusi dalam menentukan arah musikal grup.

Melalui perilisan young & dumb, GIRLSET semakin menunjukkan ambisi untuk membangun identitas sebagai girl group global dengan karakter dan warna musik sendiri.

Dukungan JYP Entertainment serta pencapaian di industri musik internasional menjadi modal penting bagi perjalanan mereka selanjutnya.