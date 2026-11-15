Jin Se Yeon Pindah Agensi ke Fantagio, Siap Memulai Babak Baru Karier Akting

JawaPos.com - Jin Se Yeon mulai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah bergabung dengan agensi Fantagio. Kabar tersebut diumumkan pada 13 November 2026 sekaligus disertai perilisan sejumlah foto profil terbaru yang memperlihatkan pesona berbeda sang aktris.

Melalui kerja sama ini, Jin Se Yeon diharapkan dapat mengeksplorasi lebih banyak kesempatan dalam dunia hiburan. Mengutip laporan Allkpop, Fantagio menyambut kehadiran aktris tersebut dan berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk aktivitasnya mendatang.

Fantagio mengungkapkan kebahagiaan karena dapat bekerja sama dengan Jin Se Yeon yang telah membangun karakter dan kemampuan akting melalui berbagai proyek.

Agensi tersebut juga berjanji memberikan dukungan tanpa batas agar sang aktris dapat menunjukkan potensi serta bakat terbaiknya melalui beragam karya. Kehadiran Jin Se Yeon sekaligus menambah deretan aktor dan aktris yang berada di bawah naungan Fantagio.

Bersamaan dengan pengumuman kontrak eksklusif, Fantagio merilis foto profil terbaru Jin Se Yeon dengan tiga konsep penampilan. Dalam foto pertama, ia mengenakan busana off-shoulder berwarna beige yang memberikan kesan elegan dengan senyum lembut.

Pada konsep kedua, Jin Se Yeon tampil lebih sederhana menggunakan kemeja putih dan celana jeans yang memperlihatkan pesona natural.

Sementara itu, busana turtleneck hitam memberikan kesan dewasa, tenang, dan berkelas. Ketiga konsep tersebut memperlihatkan kemampuan Jin Se Yeon menghadirkan karakter visual yang berbeda.

Jin Se Yeon memulai debut akting pada 2010 melalui drama SBS It's Okay, Daddy's Girl. Sejak saat itu, ia terus membangun karier melalui berbagai drama dan film Korea Selatan.

Namanya semakin dikenal setelah membintangi drama sejarah The Flower in Prison bersama Go Soo serta drama romantis fantasi Queen: Love and War. Ia juga pernah tampil dalam sejumlah proyek seperti Born Again, Bad Memory Eraser, dan Iron Family.

Dalam drama akhir pekan KBS2 Recipe for Love, Jin Se Yeon memerankan Gong Ju A, karakter perempuan yang berjuang mewujudkan impiannya.

Bergabungnya Jin Se Yeon membuatnya menjadi rekan satu agensi dengan sejumlah nama populer, termasuk Kim Seon Ho, Moon Ga Young, Lee Sung Kyung, Lee Se Young, Ong Seong Wu, serta grup idola ASTRO.

Fantagio sendiri merupakan perusahaan hiburan yang menaungi aktor, penyanyi, sekaligus mengembangkan kegiatan produksi drama, film, dan pertunjukan internasional. Kehadiran agensi baru ini membuka kesempatan bagi Jin Se Yeon untuk memperluas aktivitas profesionalnya.

Hingga pengumuman tersebut dirilis, belum ada informasi mengenai proyek pertama Jin Se Yeon setelah bergabung dengan Fantagio. Meski demikian, perilisan foto profil terbaru menjadi langkah awal untuk memperkenalkan penampilan dan citra barunya kepada publik.