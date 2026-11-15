CL Kembali Bekerja Sama dengan Produser Teddy, Resmi Teken Kontrak Eksklusif THEBLACKLABEL

JawaPos.com - Kabar gembira dari CL 2NE1 setelah cukup lama menjalani karier secara independen, penyanyi bernama asli Lee Chae Rin tersebut akhirnya resmi bergabung dengan agensi THEBLACKLABEL.

Pengumuman ini disampaikan pada 13 November 2026 dan sekaligus menjadi awal perjalanan baru CL di industri musik. Dikutip dari Allkpop, kepindahan tersebut juga mempertemukannya kembali dengan produser Teddy, sosok yang memiliki peran besar dalam perjalanan musik 2NE1.

THEBLACKLABEL menyampaikan bahwa CL memulai perjalanan baru bersama agensi berdasarkan kepercayaan mendalam yang telah terbangun selama bertahun-tahun dengan produser Teddy.

Baca Juga:DPR Desak Polda NTT Usut Tegas Kasus Pemerkosaan yang Diduga Seret Bupati Kupang

Pihak agensi juga menyebutkan bahwa kerja sama tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi CL untuk kembali berkembang dan mengambil langkah lebih besar sebagai seorang artis.

THEBLACKLABEL berkomitmen memberikan dukungan penuh agar sang penyanyi dapat menjalani berbagai aktivitas musik maupun proyek lainnya.

Tidak hanya mengumumkan kontrak eksklusif, THEBLACKLABEL juga memberikan kabar mengenai rencana comeback CL. Penyanyi tersebut tengah mempersiapkan perilisan lagu baru yang ditargetkan meluncur pada November 2026.

Meski judul lagu dan tanggal peluncuran secara spesifik belum diumumkan, CL disebut sedang bersiap untuk kembali menyapa penggemar dari berbagai negara.

Kehadiran musik baru ini tentu menjadi sesuatu yang dinantikan, mengingat sudah cukup lama penggemar menunggu karya terbaru sang rapper.

Bergabungnya CL dengan THEBLACKLABEL juga memiliki makna khusus karena mempertemukannya kembali dengan Teddy.

Keduanya telah bekerja sama sejak era 2NE1 ketika Teddy terlibat dalam produksi sejumlah lagu ikonik grup tersebut, seperti Fire, I Don't Care, dan I Am the Best. Kolaborasi mereka turut membentuk karakter musik 2NE1 yang dikenal berani, kuat, dan berbeda dari girl group K-pop pada masanya.

Kini, setelah bertahun-tahun menjalani aktivitas masing-masing, keduanya kembali berada di bawah naungan perusahaan yang sama.

Sebagai informasi, CL memulai debut pada 2009 sebagai leader 2NE1 di bawah YG Entertainment. Setelah meninggalkan agensi tersebut pada November 2019, ia mendirikan perusahaan independen bernama Very Cherry untuk mengelola aktivitas solonya.

Pada 2021, CL merilis album penuh pertamanya bertajuk ALPHA yang memperlihatkan identitas musikalnya sebagai penyanyi solo. Selama berkarier, ia juga dikenal aktif dalam penulisan lirik, komposisi, hingga produksi musik.

Di THEBLACKLABEL, CL akan bergabung dengan sejumlah artis ternama, termasuk Taeyang BIGBANG, Rosé BLACKPINK, Jeon Somi, MEOVV, dan ALLDAY PROJECT.