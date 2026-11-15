ATEEZ Rilis Teaser MV Kedua untuk UP, Comeback GOLDEN HOUR : Part.6 Semakin Dinantikan

JawaPos.com - ATEEZ makin meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback terbaru mereka. Pada 12 November 2026, ATEEZ merilis teaser video musik kedua untuk lagu utama berjudul UP.

Lagu ini menjadi bagian dari mini album ke-15 mereka, GOLDEN HOUR : Part.6, yang dijadwalkan meluncur pada 13 November. Mengutip laporan Allkpop, teaser kedua tersebut menjadi cuplikan terakhir sebelum penggemar dapat menyaksikan video musik lengkapnya.

Dalam teaser terbaru, kedelapan anggota ATEEZ terlihat bergerak di tengah ruangan gelap dan bangunan berukuran besar dengan atmosfer sinematik.

Potongan adegan yang ditampilkan berlangsung cepat, menciptakan kesan penuh ketegangan sekaligus memperlihatkan konsep comeback yang lebih intens.

Para anggota juga menunjukkan koreografi energik dengan formasi yang kuat. Kehadiran kubus merah bercahaya bernama SOPRO kembali menjadi perhatian karena benda tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam semesta cerita ATEEZ.

Sebelumnya, teaser pertama yang dirilis pada 10 November telah memperlihatkan suasana misterius dengan teriakan ikonik "Till we die" pada bagian akhir video.

Sementara itu, teaser kedua memberikan gambaran lebih jelas mengenai aksi panggung dan koreografi yang akan ditampilkan dalam video musik UP.

Kombinasi visual gelap, pergerakan kamera dinamis, serta kemunculan SOPRO membuat penggemar semakin penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibangun ATEEZ melalui rangkaian album GOLDEN HOUR.

Mini album GOLDEN HOUR : Part.6 berisi lima lagu, yaitu UP sebagai title track, DRIP yang sebelumnya telah dirilis sebagai pre-release single, serta ANEMIA, FAITH, dan Hollow Victory.

Seluruh lagu diproduksi bersama tim internal KQ Entertainment yang terdiri dari EDEN, Maddox, Peperoni, dan Oliv.

Sementara itu, Hongjoong dan Mingi turut berkontribusi dalam pembuatan bagian rap. Keterlibatan para anggota dalam proses kreatif ini menjadi salah satu elemen penting dalam identitas musik ATEEZ.

Comeback kali ini juga membawa harapan besar setelah kesuksesan mini album sebelumnya, GOLDEN HOUR : Part.5, yang dirilis pada Juni 2026.

Album tersebut berhasil menduduki posisi pertama Billboard 200 dan menjadi pencapaian nomor satu ketiga ATEEZ di tangga album utama Amerika Serikat tersebut.

Single pra-rilis DRIP dari album terbaru mereka juga berhasil masuk Billboard Global 200. Pencapaian tersebut semakin memperkuat posisi ATEEZ sebagai salah satu grup K-pop yang memiliki jangkauan pendengar internasional.

Setelah merilis GOLDEN HOUR : Part.6, ATEEZ juga dijadwalkan memulai tur dunia bertajuk ATEEZ WORLD TOUR ZERO TO ALL pada Januari 2027 di Incheon, Korea Selatan. Tur tersebut akan berlanjut ke sejumlah wilayah, termasuk Jepang, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.