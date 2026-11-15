Xdinary Heroes Buka Konser Tiga Hari IMPULSE, Perdana Bawakan Lagu-Lagu Baru

JawaPos.com - Xdinary Heroes mulai rangkaian konser solo selama tiga hari berjudul Xdinary Heroes Concert 'IMPULSE' pada 13 November 2026.

Digelar di Inspire Arena, Incheon, Korea Selatan, konser ini menjadi kesempatan spesial bagi para penggemar untuk menyaksikan penampilan langsung lagu-lagu dari mini album terbaru mereka, IMPULSE.

Seperti diberitakan Allkpop, rangkaian pertunjukan ini juga menghadirkan konsep panggung dan arahan pertunjukan yang berbeda dari penampilan sebelumnya.

Konser tersebut berlangsung pada 13 hingga 15 November 2026. Ini menjadi kali kedua Xdinary Heroes menggelar konser solo di Inspire Arena setelah sebelumnya tampil melalui konser spesial musim panas bertajuk The Xcape pada Juni 2026.

Kembalinya mereka ke venue yang sama dalam waktu sekitar lima bulan memperlihatkan perkembangan perjalanan konser grup tersebut sekaligus antusiasme terhadap penampilan live mereka.

Salah satu daya tarik utama konser IMPULSE adalah penampilan perdana secara langsung sejumlah lagu dari album terbaru mereka. Para penggemar yang dikenal dengan nama Villains dapat menikmati lagu-lagu baru, termasuk title track berjudul Obsessed with Youth.

Para anggota juga menjanjikan konsep panggung yang untuk pertama kalinya mereka coba, sehingga konser ini diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton.

Mini album IMPULSE sendiri dirilis pada 12 Oktober 2026 dan menjadi album mini kesembilan Xdinary Heroes. Berisi tujuh lagu, album tersebut mengangkat berbagai emosi dan cerita batin seputar keinginan, ambisi, serta dorongan impulsif manusia.

Selain Obsessed with Youth, terdapat lagu Give Up The Ghost, Slashhh!, u and me in arguments, You Right There, Love in dystopia, serta Breathe in, Breathe out.

Para anggota turut terlibat dalam proses penulisan dan pengerjaan sejumlah lagu, memperkuat karakter musikal mereka sebagai sebuah band.

Menjelang konser, para anggota menyampaikan keinginan untuk memberikan pertunjukan berkualitas tinggi sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar yang telah meluangkan waktu untuk hadir.

Mereka juga berharap konser tersebut dapat menjadi hadiah bagi Villains yang telah menantikan penampilan lagu-lagu baru. Xdinary Heroes ingin menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan penonton melalui musik dan energi yang dibagikan selama pertunjukan.

Sejak debut pada 2021, Xdinary Heroes terus memperluas skala konser solo mereka, mulai dari YES24 Live Hall, Olympic Hall, Handball Gymnasium, hingga Jamsil Indoor Stadium.

Mereka juga telah tampil dalam berbagai panggung internasional, termasuk festival musik Lollapalooza Chicago dan menjadi band pembuka konser Muse di Korea Selatan.