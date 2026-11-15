RIIZE Rilis Behind Film Kedua Insomnia, Perlihatkan Aktivitas Sebelum Naik Panggung

JawaPos.com - RIIZE bagikan konten di balik layar untuk mendekatkan diri dengan para penggemar. Kali ini, mereka merilis bagian kedua dari video behind film ruang tunggu acara musik untuk single terbaru berjudul Insomnia.

Video tersebut mengikuti aktivitas Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee, dan Anton selama menjalani jadwal promosi di berbagai program musik Korea Selatan.

Menurut laporan Allkpop, penggemar diajak melihat sisi lain para anggota yang jarang tertangkap kamera ketika mereka tidak sedang tampil di atas panggung.

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Berbeda dari video pembuatan musik video yang sebelumnya berfokus pada proses syuting dengan konsep drama, konten terbaru ini memperlihatkan suasana di stasiun televisi.

Mulai dari persiapan rambut dan riasan, latihan sebelum tampil, hingga momen santai ketika menunggu giliran naik panggung, semuanya menjadi bagian dari dokumentasi tersebut.

Suasana ruang tunggu juga memperlihatkan interaksi antarmember yang lebih natural dan memberikan gambaran mengenai rutinitas mereka selama menjalani promosi.

Video behind film ini menjadi bagian dari rangkaian konten promosi Insomnia yang telah dirilis secara bertahap. Sebelumnya, RIIZE juga membagikan dua video di balik layar pembuatan musik video yang menampilkan para anggota ketika menjalani proses syuting dengan pendekatan sinematik.

Melalui berbagai konten tersebut, penggemar bisa mengenal lebih dekat proses kreatif sekaligus pengalaman enam anggota dalam membawakan lagu terbaru mereka.

Single Insomnia resmi dirilis pada 26 Oktober 2026 dan menjadi lagu acoustic pop pertama RIIZE. Lagu ini menghadirkan nuansa berbeda dari musik mereka yang selama ini dikenal dengan energi tinggi dan koreografi dinamis.

Perpaduan petikan gitar yang lembut dengan vokal harmonis para anggota menciptakan suasana melankolis. Liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang semakin memikirkan sosok istimewa ketika malam semakin larut.

Lagu ini ditulis oleh Kim Eana, sementara The Stereotypes dan August Rigo turut terlibat dalam proses produksinya.

Selama pekan pertama promosi, RIIZE membawakan Insomnia di sejumlah program musik, termasuk Music Bank, Show! Music Core, dan Inkigayo.

Mereka juga menggelar acara khusus bertajuk RIIZE into INSOMNIA di Space S50, kawasan Seongsu-dong, Seoul, pada 26–29 Oktober. Acara selama empat hari tersebut menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan menarik lebih dari 1.400 pengunjung setiap harinya.

Rangkaian promosi ini menjadi kesempatan bagi RIIZE untuk memperkenalkan karakter musik baru mereka secara lebih dekat kepada BRIIZE.

Insomnia juga memiliki peran penting dalam perjalanan musik RIIZE karena menjadi single pengantar menuju album penuh kedua mereka yang dijadwalkan rilis pada musim semi 2027.

Album mendatang tersebut akan menjadi kelanjutan perjalanan grup setelah merilis mini album kedua II pada Juni 2026.