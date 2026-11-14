'Godzilla Minus Zero' Sukses, Sutradara Buka Peluang Ciptakan Monster Orisinal di Sekuel Berikutnya

JawaPos.com - Godzilla Minus Zero menuai banyak pujian dari kritikus maupun penonton sejak rilis pada 4 November lalu. Sekuel dari Godzilla Minus One (2023) yang disutradarai Takashi Yamazaki ini sudah mendulang keuntungan sangat besar dengan memperoleh pendapatan 4 kali lipat dari budget pembuatannya yang berkisar antara USD 15 juta - USD 20 juta.

Awalnya direncanakan menjadi installment terakhir dari saga Godzilla Minus, omongan tentang kemungkinan munculnya film ketiga sudah menyeruak ke ruang publik.

Meski belum ada pernyataan apapun dari Toho Studios, Takashi Yamazaki sudah angkat bicara soal apa yang hendak ia lakukan jika film ketiga betul-betul akan digarap.

"Saya sendiri juga ingin tahu apa yang akan terjadi pada semua karakter ini selanjutnya. Sebagian diri saya merasa mungkin akan lebih baik mengakhiri cerita di sini, tetapi sebagian lainnya ingin melihat apa yang terjadi berikutnya. Jadi, hubungan saya dengan semesta ini cukup rumit," ujar Yamazaki dalam wawancara dengan Inverse.

Yamazaki juga membuka kemungkinan menghadirkan monster orisinal jika kembali menggarap film ketiga dalam semesta Godzilla Minus.

"Jika keputusan ada di tangan saya, akan sangat menarik untuk menciptakan kaiju orisinal yang bisa dieksplorasi dalam film lain," katanya.

Pernyataan itu membuka kemungkinan munculnya monster baru yang belum pernah tampil dalam sejarah film Godzilla. Namun, sekali lagi, Yamazaki belum memastikan rencana produksi film ketiga maupun memberikan gambaran mengenai bentuk dan karakter monster tersebut.

Dalam wawancara yang sama, Yamazaki juga mengakui bahwa mengakhiri semesta Godzilla Minus lewat Minus Zero merupakan salah satu pilihan yang dipertimbangkannya. Ia merasa puas dengan akhir cerita film tersebut, meski masih memiliki keinginan untuk kembali mengeksplorasi dunia yang telah dibangunnya.

Di Godzilla Minus Zero, Yamazaki menghadirkan King Ghidorah sebagai lawan utama Godzilla. Yamazaki memilih monster naga berkepala tiga itu karena reputasi tersohor sang kaiju sebagai musuh bebuyutan Godzilla dalam sejarah waralaba.