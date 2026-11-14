RESCENE Kolaborasi dengan Disney, ‘With’ Menggema di Ending Film ‘HEXED’

JawaPos.com - RESCENE hadirkan kejutan melalui kolaborasi spesial bersama Disney untuk film animasi terbaru berjudul HEXED. RESCENE tampil dengan penampilan bak penyihir dalam ilustrasi khusus yang dibuat untuk mempromosikan film tersebut.

Tak hanya itu, lagu terbaru mereka, “With”, juga dipercaya menjadi musik pengiring bagian akhir film dalam penayangan versi Korea Selatan.

Mengutip laporan Allkpop, Disney merilis karya ilustrasi berjudul Hex: Witch Kingdom pada 11 November. Ilustrasi tersebut merupakan hasil kolaborasi RESCENE dengan Min Ae Ni, seniman manga shoujo generasi pertama di Korea Selatan.

Setiap anggota digambarkan sebagai penyihir dengan karakter masing-masing di bawah cahaya bulan, menggunakan gaya ilustrasi manga klasik yang memiliki garis lembut dan warna cerah.

Kolaborasi ini juga menjadi pencapaian penting bagi RESCENE karena lagu “With” terpilih sebagai musik penutup film HEXED. Lagu tersebut akan diputar pada bagian ending credits untuk versi Korea yang menggunakan subtitle maupun sulih suara.

Menurut laporan media Korea, pencapaian ini menjadikan RESCENE sebagai girl group Korea Selatan pertama yang lagunya digunakan sebagai musik penutup film Disney.

Lagu “With” merupakan title track dari mini album keempat RESCENE bertajuk PULSE, yang dirilis pada 3 November 2026. Karya tersebut menggambarkan perasaan ketika seseorang berlari menuju suara yang memanggil namanya dan akhirnya bertemu dengan sosok yang selama ini dirindukan.

Mini album ini juga mencatatkan penjualan lebih dari 600 ribu kopi pada pekan pertama, sementara “With” berhasil membawa grup tersebut meraih kemenangan pertama di program musik The Show.

Sementara itu, HEXED mengisahkan Billy dan ibunya, Alice, yang awalnya menjalani kehidupan biasa sebelum sebuah portal membawa mereka ke dunia magis bernama Hex.

Di tempat tersebut, keduanya harus menghadapi ancaman yang berkaitan dengan rahasia mereka. Film ini disutradarai bersama oleh Jason Hand, Josie Trinidad, dan Fawn Veerasunthorn, dengan Hailee Steinfeld sebagai pengisi suara Billy serta Rashida Jones sebagai Alice.

Film animasi HEXED, yang juga dikenal dengan judul Hex: The Witch Kingdom untuk pasar Korea, dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November 2026.

Kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi RESCENE untuk memperluas jangkauan musik mereka melalui karya animasi Disney.