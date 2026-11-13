Sinopsis Drama 9-1-1 Nashville (2025): Apapun Bisa Terjadi di Surga Musik Country Amerika Serikat

JawaPos.com - Marabahaya dapat terjadi kapan saja dan dimana saja kepada orang-orang yang tidak siap sedia untuk menghadapinya. Maka, ada kelompok khusus yang ditugaskan untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan darurat hanya dengan menelpon tiga digit angka.

Nomor darurat 911 sudah lama digunakan oleh warga Amerika Serikat untuk meminta bantuan pemadam kebakaran, ambulans dan polisi. Bantuan akan diatur oleh operator yang akan mengarahkan mereka.

Kehidupan para pahlawan ini sama seperti warga sipil lainnya, terkadang biasa-biasa saja, terkadang penuh drama.

Rumah Pemadam Kebakaran 113 Nashville yang dikepalai oleh Kapten Don Hart (Chris O’Donnell) ini cukup terkenal karena pengaruh keluarga mertuanya. Istrinya, Blythe (Jessica Capshaw) berasal dari keluarga kaya turun temurun dan pemilik yayasan besar.

Putra mereka, Ryan (Michael Provost), ikut mengikuti langkah ayahnya dan bekerja sebagai pemadam kebakaran, lalu kemudian dengan cepat diangkat menjadi wakil kepala di bawah ayahnya.

Ryan mengira kehidupannya santai-santai saja, kecuali mungkin panggilan-panggilan unik setiap harinya. Hingga suatu hari dalam sebuah panggilan, dunia yang ia ketahui hancur.

Don sebenarnya memiliki latar belakang yang hampir seperti kisah Cinderella. Ia kehilangan seluruh keluarganya akibat kebakaran, lalu ia ditampung oleh tetangganya yang sudah sepuh dan cucunya, Dixie (LeAnn Rimes).

Don dan Dixie beranjak dewasa dan berpacaran cukup serius. Namun, Don tidak bisa mengikuti kehidupan penyanyi Dixie yang sering berpindah-pindah mengejar lampu sorot panggung. Setelah putus, Don segera bertemu dengan Blythe yang berasal dari keluarga berada.

Awalnya hubungan Don dan Blythe hampir gagal karena latar belakang mereka yang sangat berbeda. Namun karena mereka saling mempercayai satu sama lain, mereka akhirnya bisa menikah dan membangun keluarga kecil.

Hingga suatu hari, Don dan Blythe bertengkar hebat dan memutuskan untuk menjaga jarak. Dalam keputusasaan itu, Don bertemu kembali dengan Dixie di sebuah bar. Mereka mabuk dan tidur bersama, dari hubungan ini Dixie mengandung seorang anak laki-laki yang ia namai Blue (Hunter McVey).

Menyadari kesalahannya, Don segera memberi tahu Blythe, yang pada saat itu juga sedang mengandung Ryan). Mereka berdua memutuskan untuk merahasiakan Dixie dan Blue dari Ryan. Hingga pada sebuah panggilan yang mempertemu mereka.

Blue tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap yang baik karena ia tidak memiliki ijazah serta ia dibesarkan oleh Dixie berkeliling negara untuk mencari uang dari bernyanyi. Sehingga ia tidak bersekolah secara formal. Namun berkat wajah tampannya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai penari eksotis.

Bar tempat Blue bekerja tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan dan para tamunya terluka parah. Mereka harus menelpon 911 dan Tim 113 datang, pada saat itulah Ryan bertemu dengan saudara tirinya.

Melihat kondisi Blue, Don menawarinya untuk bergabung menjadi pemadam kebakaran di stasiunnya. Di sana ia dapat belajar dan berlatih secara langsung dari senior-seniornya, serta diawasi oleh Don.

Di Rumah 113, Blue juga mendapatkan bantuan dari Roxie (Juani Feliz) dan Taylor (Hailey Kilgore), anggota tim medis mereka. Walaupun Ryan kecewa dengan ayahnya, ia tidak bisa menghentikan keputusan Don, karena itu ia sengaja merundung adik tirinya.

Don mengira setelah itu kehidupan keluarganya akan kembali normal, namun dibalik itu semua Dixie dan Blythe bermusuhan serta memperebutkan hati Don.

Dixie yang meledak-ledak dan tidak bisa berpikir panjang seringkali membuat keputusan yang sangat riskan untuk menjatuhkan Blythe. Sedangkan Blythe berusaha untuk netral dan menjaga nama baik keluarganya.

9-1-1: Nashville ini adalah sebuah spinoff kedua dari seri 9-1-1 (2018), setelah 9-1-1: Lone Star (2020-2025). Perbedaan dari ketiganya adalah lokasi dimana ceritanya berlangsung.

9-1-1 (2018) terjadi di Los Angeles, California. 9-1-1: Lone Star (2020-2025) ditempatkan di Austin, Texas. Dan 9-1-1: Nashville (2025) menceritakan kasus-kasus yang terjadi di Nashville, Tennessee.

Ketiga kota ini memiliki karakteristik unik yang cukup mencolok, dan Nashville terkenal sebagai kota musik terutama musik country.