Kontroversi Distorsi Sejarah Perfect Crown Berujung Rekomendasi, Bukan Sanksi Resmi

Perfect Crown (x @theepopcore)

JawaPos.com - Drama Perfect Crown yang dibintangi IU dan Byeon Woo Seok akhirnya mendapatkan keputusan dari lembaga pengawas penyiaran Korea Selatan terkait kontroversi dugaan distorsi sejarah.

Setelah melalui proses peninjauan, program tersebut hanya menerima teguran berupa penyampaian pendapat atau expression of opinion. Keputusan ini bukan sanksi hukum resmi berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Korea Selatan.

Mengutip laporan Zapzee, Komite Peninjauan Penyiaran dan Komunikasi Media Korea membahas tiga kasus terkait penayangan Perfect Crown di MBC TV, MBC Dramanet, dan MBC ON pada 3 November.

Berdasarkan risalah rapat ke-29 tahun 2026, seluruh anggota komite sepakat memberikan expression of opinion sebagai bentuk panduan administratif kepada pihak penyiaran.

Keputusan tersebut menjadi perhatian karena expression of opinion berbeda dari sanksi resmi seperti peringatan atau tindakan disipliner.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Penyiaran, penyampaian pendapat dapat diberikan ketika pelanggaran dinilai ringan dan tidak memerlukan sanksi hukum.

Dengan demikian, kontroversi yang melibatkan drama tersebut tetap mendapat perhatian regulator, tetapi tidak berujung pada hukuman administratif yang bersifat mengikat.

Peninjauan dilakukan terhadap sejumlah adegan yang dianggap tidak sesuai dengan simbol dan tradisi sejarah Korea.

Salah satu yang paling banyak dipersoalkan adalah adegan penobatan Pangeran Ian, karakter yang diperankan Byeon Woo Seok, dengan mahkota sembilan untaian manik-manik serta seruan “Cheonsae”.

Penonton menilai kedua unsur tersebut memiliki makna historis yang berkaitan dengan penguasa bawahan, bukan kerajaan independen.

Selain itu, komite turut membahas penggunaan perlengkapan minum bergaya Tiongkok, simbol Baektaek pada pakaian, serta gambar Empat Simbol di lokasi latihan memanah.

Anggota komite memiliki pandangan berbeda mengenai batas kebebasan kreatif dalam drama fantasi sejarah. Sebagian menilai penggunaan simbol sejarah tetap membutuhkan penelitian dan verifikasi ahli.

Namun, anggota lainnya mengingatkan bahwa Perfect Crown merupakan cerita fantasi dengan latar monarki konstitusional fiktif sehingga penilaiannya tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan drama sejarah konvensional. Setelah diskusi, komite akhirnya menyepakati keputusan expression of opinion secara bulat.

Meski tidak menjatuhkan sanksi resmi, komite tetap meminta MBC menyerahkan dokumen tambahan mengenai proses produksi dan pemeriksaan unsur sejarah dalam drama tersebut.

Kontroversi ini sebelumnya juga mendorong tim produksi, IU, Byeon Woo Seok, sutradara Park Jun Hwa, serta penulis Yoo Ji Won menyampaikan permintaan maaf.

Tim produksi turut berjanji memperbaiki audio dan teks pada adegan yang dipersoalkan untuk penayangan ulang serta layanan streaming.

Keputusan terbaru ini menutup proses peninjauan regulator terhadap pengaduan yang muncul akibat kontroversi Perfect Crown, meskipun evaluasi mengenai prosedur verifikasi sejarah di pihak produksi masih berlanjut.