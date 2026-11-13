EXO-KASE Rilis Jadwal Teaser Mini Album Perdana Waking Up The City, Siap Debut 1 Desember

EXO - KASE (x @popbase)

JawaPos.com - Unit terbaru EXO, EXO-KASE, mulai memanaskan antusiasme penggemar menjelang debut mereka melalui mini album perdana berjudul Waking Up The City.

Duo yang beranggotakan Kai dan Sehun tersebut resmi mengungkap jadwal promosi pada 11 November 2026. Pengumuman ini memberikan gambaran mengenai rangkaian konten yang akan dirilis sebelum keduanya memperkenalkan karya musik pertama sebagai sebuah unit.

Mengutip laporan Allkpop, EXO-KASE akan memulai rangkaian promosi dengan merilis Schedule Index pada 12 November.

Selanjutnya, pengumuman mengenai fan concert dijadwalkan pada 13 November. Kehadiran agenda fan concert ini menjadi salah satu hal yang dinantikan penggemar, terutama karena Kai dan Sehun akan tampil sebagai duo baru.

Jadwal berikutnya akan diisi dengan sejumlah foto konsep yang memiliki tema berbeda. Teaser bertajuk City dijadwalkan rilis pada 16 November, disusul City Awakens pada 17 November.

Pada 18 November, penggemar akan mendapatkan konten berjudul Are You Up?, sebelum dua foto konsep lainnya, Field dan Strange Field, dirilis masing-masing pada 19 dan 20 November.

Promosi kemudian berlanjut dengan perilisan Highlight Medley pada 23 November pukul 18.00 KST. Detail album akan menyusul sehari setelahnya pada waktu yang sama.

Sementara itu, gambar untuk video musik dijadwalkan hadir pada 26 November, kemudian teaser MV Waking Up The City dirilis pada 27 November. Rangkaian tersebut akan menjadi pengantar menuju peluncuran album secara resmi.

Mini album Waking Up The City dijadwalkan dirilis pada 1 Desember 2026, bersamaan dengan lagu utama dan video musiknya. Menurut laporan Korea Herald, album ini akan berisi tujuh lagu, termasuk lagu utama dengan judul yang sama serta lagu solo dari masing-masing anggota.

Debut EXO-KASE menjadi momen istimewa bagi Kai karena ini merupakan aktivitas subunit resminya yang pertama. Sementara itu, Sehun sebelumnya pernah beraktivitas dalam unit EXO-SC bersama Chanyeol. Keduanya sama-sama lahir pada 1994 dan dikenal penggemar sebagai duo 94z.