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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 13 November 2026 | 22.28 WIB

Akhirnya Duet Bareng, Crush dan Joy Tampilkan Chemistry Manis dalam Live Seesaw

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Crush dan Joy (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Pasangan selebritas Crush dan Joy Red Velvet sukses buat penggemar tersenyum lewat penampilan duet romantis mereka. Keduanya akhirnya menyanyikan lagu terbaru Crush berjudul “Seesaw” bersama dalam sebuah video live yang diunggah pada 11 November 2026.

Momen spesial ini langsung menarik perhatian karena penggemar sudah lama menantikan kolaborasi musik dari pasangan yang dikenal terbuka mengenai hubungan asmara mereka tersebut.

Mengutip laporan Soompi, Crush membagikan video dirinya menyanyikan “Seesaw” bersama sang kekasih, Joy.

Sebelumnya, Crush telah mengajak sejumlah penyanyi lain untuk mengikuti tantangan lagu tersebut. Kehadiran Joy dalam sesi duet ini pun menjadi kejutan menyenangkan bagi penggemar yang berharap keduanya bisa tampil bersama. 

Dalam video tersebut, Crush dan Joy terlihat duduk berdampingan sambil menyanyikan bagian lagu secara bergantian. Meski wajah keduanya tidak diperlihatkan secara langsung, suasana akrab tetap terasa melalui interaksi dan gerakan mereka yang mengikuti irama musik.

Joy juga tampak menggendong anjing peliharaan Crush bernama Duyu selama sesi berlangsung, menambah kesan hangat dalam penampilan sederhana tersebut.

Harmoni vokal keduanya menjadi salah satu hal yang paling banyak mendapat perhatian. Suara Joy yang jernih berpadu dengan karakter vokal Crush yang khas, menciptakan nuansa berbeda dari versi asli lagu tersebut.

Penggemar pun ramai memberikan pujian dan berharap keduanya merilis versi duet secara resmi. Beberapa juga menganggap penampilan ini sebagai salah satu kolaborasi paling dinantikan dari rangkaian promosi “Seesaw”. 

Hubungan Crush dan Joy sendiri bermula dari kolaborasi musik pada 2020 melalui lagu “Mayday”. Keduanya kemudian mengonfirmasi hubungan asmara pada Agustus 2021 dan sejak saat itu menjadi salah satu pasangan selebritas Korea yang cukup mendapat perhatian publik.

Meski sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing, momen duet ini memperlihatkan sisi lain hubungan mereka melalui kecintaan terhadap musik.

Sementara itu, Crush merilis lagu “Seesaw” pada 21 Oktober 2026 dengan IU sebagai penyanyi featuring. Lagu tersebut mengangkat nuansa hubungan asmara yang penuh kecanggungan dan perasaan yang sulit diungkapkan.

Di sisi lain, Joy tengah menyapa penonton melalui drama orisinal TVING Unique Romance yang mulai tayang pada 9 November 2026. Kehadiran keduanya dalam satu video live pun menjadi hadiah manis bagi penggemar yang mengikuti perjalanan karier maupun kisah cinta mereka.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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