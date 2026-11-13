Agensi Kim Min Peringatkan Fans soal Akun Palsu, Pelaku Terancam Tindakan Hukum

Kim Min (x @kdramahandle)

JawaPos.com - Popularitas Kim Min setelah tampil di program hiburan I Live Alone ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah pihak tidak bertanggung jawab.

Agensinya, OLO Company, mengeluarkan peringatan kepada penggemar mengenai kemunculan akun media sosial palsu yang menggunakan foto, unggahan, serta nama pengguna menyerupai akun resmi sang aktor.

Perusahaan juga menegaskan akan mengambil langkah hukum apabila tindakan pencatutan identitas tersebut terus berlanjut.

Mengutip laporan Allkpop, OLO Company mengunggah pemberitahuan resmi pada 9 November dengan judul peringatan mengenai akun yang mengatasnamakan artis dan panduan pelaporannya.

Agensi menjelaskan bahwa sejumlah akun mencurigakan ditemukan di media sosial, termasuk Instagram. Akun-akun tersebut menggunakan foto profil dan konten Kim Min untuk membuat penggemar percaya bahwa mereka sedang berinteraksi dengan sang aktor.

Agensi menegaskan bahwa Kim Min saat ini hanya memiliki dua akun Instagram resmi, yakni akun milik sang aktor dan akun perusahaan.

Seluruh akun lain yang menggunakan nama atau identitas serupa dipastikan tidak memiliki hubungan dengan Kim Min maupun OLO Company. Penggemar pun diminta memeriksa keaslian akun sebelum mengikuti arahan atau menanggapi pesan yang diterima.

OLO Company juga memberikan peringatan khusus mengenai modus penipuan melalui pesan langsung atau direct message (DM).

Agensi menegaskan bahwa Kim Min maupun pihak perusahaan tidak pernah meminta informasi pribadi, meminta uang, mengajak melakukan percakapan pribadi, ataupun menawarkan partisipasi dalam acara melalui pesan pribadi.

Karena itu, penggemar diminta tidak memberikan data maupun mengirimkan uang kepada akun yang belum terverifikasi.

Agensi menyatakan terus melakukan pemantauan untuk mencegah penggemar menjadi korban dan melindungi hak sang aktor. Mereka juga meminta masyarakat melaporkan akun mencurigakan yang ditemukan melalui saluran resmi perusahaan.

Jika aktivitas pencatutan identitas tersebut tetap berlangsung, OLO Company menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang terlibat.

Sementara itu, Kim Min mulai dikenal lebih luas setelah tampil di program I Live Alone. Dalam acara tersebut, ia memperlihatkan kehidupan sehari-harinya di sebuah rumah tua di Dongducheon, termasuk kebiasaan menggunakan generator untuk listrik dan pompa untuk mengambil air tanah.