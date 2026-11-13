Deretan Artis K-Pop Ramaikan Coachella 2027, Ada Jisoo, Peggy Gou, hingga BABYMONSTER

Coachella (x @koreanpopbase)

JawaPos.com - Festival musik bergengsi Coachella 2027umumkan daftar pengisi acaranya pada 11 November 2026. Sejumlah nama besar dari industri musik internasional masuk dalam lineup, termasuk Jisoo BLACKPINK, NCT, dan BABYMONSTER. Kehadiran ketiga nama tersebut menjadi kabar menarik bagi penggemar K-Pop karena mereka akan membawa warna musik Korea Selatan ke salah satu festival musik terbesar di Amerika Serikat.

Mengutip laporan Soompi, Jisoo dijadwalkan tampil pada Jumat, 9 dan 16 April 2027. Sementara itu, NCT akan meramaikan panggung pada Sabtu, 10 dan 17 April, sedangkan BABYMONSTER mendapat jadwal penampilan pada Minggu, 11 dan 18 April 2027. Selain ketiga nama tersebut, DJ dan produser asal Korea Selatan Peggy Gou serta grup musik LEENALCHI juga masuk dalam daftar penampil.

Penampilan Jisoo menjadi salah satu sorotan karena kali ini ia akan hadir sebagai solois, bukan bersama BLACKPINK. Sebelumnya, BLACKPINK telah tampil di Coachella pada 2019 dan kembali pada 2023 sebagai penampil utama. Dengan keikutsertaan Jisoo, seluruh anggota BLACKPINK kini telah memiliki pengalaman tampil di festival tersebut sebagai artis solo, setelah Jennie dan Lisa lebih dahulu menginjakkan kaki di panggung Coachella.

Berbeda dengan Jisoo, NCT dan BABYMONSTER akan mencatatkan penampilan perdana mereka di Coachella. Nama NCT tercantum dalam lineup tanpa menyebut unit secara spesifik. Namun, NCT 127 dan NCT DREAM turut membagikan pengumuman lineup melalui akun media sosial masing-masing.

SM Entertainment kemudian menjelaskan bahwa kedua unit tersebut akan menjadi bagian dari penampilan NCT, termasuk rencana pertunjukan bersama. Sementara itu, BABYMONSTER akan tampil sekitar tiga tahun setelah debut mereka.

Coachella 2027 juga menghadirkan jajaran musisi internasional dengan Dua Lipa, Tame Impala, dan SZA sebagai headliner untuk masing-masing hari.

Sejumlah nama besar lainnya seperti Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani, Tiësto, Martin Garrix, dan Daddy Yankee turut meramaikan daftar penampil. Kehadiran musisi dari berbagai genre membuat festival ini kembali menjadi salah satu agenda musik global yang paling dinantikan.

Coachella Valley Music and Arts Festival 2027 akan berlangsung selama dua akhir pekan, yakni 9–11 April dan 16–18 April 2027 di Empire Polo Club, Indio, California.