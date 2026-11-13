Netflix Umumkan Vocal Class Wars, Survival Show Musik Terbaru yang Tayang pada 2027

Vocal Class Wars (netflixkr)

JawaPos.com - Setelah sukses menarik perhatian melalui Culinary Class Wars, Netflix kembali hadirkan kompetisi dengan konsep pertarungan antarkelas.

Kali ini, persaingan tidak lagi berlangsung di dapur, melainkan di atas panggung musik melalui program survival terbaru berjudul Vocal Class Wars.

Acara ini akan mempertemukan penyanyi terkenal dengan vokalis anonim yang sama-sama berusaha membuktikan kemampuan mereka melalui kualitas suara.

Mengutip laporan Soompi, Netflix secara resmi mengumumkan produksi Vocal Class Wars yang dijadwalkan tayang pada 2027. Program tersebut mengusung dua kelompok peserta, yakni White Singers dan Black Singers.

White Singers merupakan para penyanyi ternama yang telah memiliki reputasi besar di industri musik, sedangkan Black Singers adalah vokalis berbakat yang menyembunyikan identitas serta perjalanan karier mereka sebelum tampil.

Konsep kompetisi ini memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan tanpa bergantung pada popularitas maupun pengalaman.

Para White Singers harus mempertahankan reputasi mereka sebagai penyanyi berpengaruh, sementara Black Singers berusaha membuktikan bahwa kualitas vokal dapat mengalahkan nama besar.

Dengan demikian, penilaian kompetisi akan berpusat pada kemampuan bernyanyi, bukan latar belakang atau jumlah penggemar.

Daya tarik lainnya datang dari tim produksi yang berada di balik acara ini. Vocal Class Wars akan dipimpin oleh produser Kim Hak Min, sosok yang sebelumnya menggarap Culinary Class Wars, bersama Park Sung Hwan yang dikenal melalui program kompetisi kecantikan Just Makeup.

Keduanya juga pernah bekerja sama dalam acara audisi musik Sing Again. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan format kompetisi yang segar dengan ketegangan dan kejutan di setiap babaknya.

Tim produksi mengungkapkan antusiasme mereka untuk memperluas konsep Black and White ke dunia musik. Mereka ingin menghadirkan pertarungan antara penyanyi legendaris yang berusaha mempertahankan nama besar dan para vokalis anonim yang siap membalikkan keadaan.

Persaingan tersebut diperkirakan menjadi daya tarik utama karena penonton dapat menyaksikan kemampuan para peserta tanpa lebih dahulu mengetahui identitas mereka.

Vocal Class Wars hadir secara eksklusif di Netflix pada 2027. Hingga pengumuman produksi disampaikan, daftar peserta maupun jadwal penayangan secara spesifik belum diumumkan.