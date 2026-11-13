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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 13 November 2026 | 22.17 WIB

Seo Kang Jun Batal Bergabung dengan Lee Byung Hun dan Go Youn Jung di Film Nambeol

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Seo Kang Joon (x @soompi)

JawaPos.com - Seo Kang Jun dipastikan tidak akan bergabung dalam jajaran pemain film terbaru berjudul Nambeol . Kabar tersebut mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan dirinya kembali ke layar lebar melalui proyek film bergenre aksi sejarah.

Sebelumnya, Seo Kang Jun sempat dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk memerankan karakter penting dalam film yang dibintangi Lee Byung Hun dan Go Youn Jung tersebut.

Mengutip laporan Soompi, perwakilan Seo Kang Jun secara resmi mengonfirmasi bahwa sang aktor tidak akan tampil dalam Nambeol.

Keputusan tersebut disampaikan setelah sebelumnya ia menjalani pembicaraan untuk bergabung dengan proyek tersebut. Meski demikian, alasan spesifik di balik penolakannya belum diungkap kepada publik. 

Sebelumnya, Seo Kang Jun sempat dilaporkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk memerankan tangan kanan karakter yang dimainkan Lee Byung Hun.

Jika menerima tawaran tersebut, peran ini akan menjadi salah satu kesempatan menarik bagi Seo Kang Jun untuk menunjukkan kemampuan aktingnya dalam genre aksi sejarah. Namun, pembicaraan akhirnya tidak berlanjut hingga tahap konfirmasi pemeran.

Nambeol sendiri merupakan film aksi bela diri berlatar awal Dinasti Joseon. Ceritanya mengikuti sembilan prajurit dengan kemampuan dan latar belakang sosial berbeda yang melakukan perjalanan menuju Pulau Tsushima.

Mereka memiliki misi berbahaya untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Film ini juga menjadi debut penyutradaraan bagi Lee Mo Gae, sinematografer yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah film populer Korea.

Sejumlah aktor ternama telah dikonfirmasi membintangi film tersebut, termasuk Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, WOODZ atau Cho Seung Youn, Park Hae Joon, dan Lee Kwang Soo.

Lee Byung Hun akan memerankan Im Eok, pemimpin kelompok prajurit, sedangkan Go Youn Jung dipercaya memainkan karakter Ae Ryeong yang memiliki kepribadian kuat dan mandiri. Lee Kwang Soo akan tampil sebagai Hwa Bong, seorang ahli bahan peledak dalam kelompok ekspedisi.

Sebelumnya, keterlibatan Seo Kang Jun dalam Nambeol sempat menjadi sorotan karena proyek tersebut berpotensi menandai kembalinya ia ke layar lebar setelah film A Year-End Medley pada 2021.

Dengan batalnya kesempatan ini, penggemar masih harus menantikan proyek film berikutnya dari sang aktor. Sementara itu, proses persiapan produksi Nambeol terus berjalan dengan jajaran pemain yang telah dikonfirmasi.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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