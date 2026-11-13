Lee Know Stray Kids Siap Debut Solo Awal 2027, Jadi Member Pertama yang Rilis Album Sendiri

Lee Know (x @theepopcore

JawaPos.com - Kabar gembira dari Lee Know Stray Kids. Ia dikonfirmasi tengah mempersiapkan debut solo melalui album pertamanya yang ditargetkan meluncur pada awal 2027.

Proyek ini menjadi langkah baru dalam perjalanan karier musiknya sekaligus momen penting bagi penggemar yang selama ini menantikan kesempatan Lee Know tampil sebagai solois.

Mengutip laporan Soompi, kabar mengenai debut solo Lee Know pertama kali diberitakan oleh Newsen. Menurut laporan tersebut, sang idol telah menyelesaikan pemotretan sampul album dan menjalani sebagian proses syuting video musik pada Oktober lalu. Saat ini, ia dikabarkan sedang menyelesaikan tahap akhir persiapan sebelum perilisan.

JYP Entertainment kemudian mengonfirmasi kabar tersebut kepada Dispatch. Perwakilan agensi menyatakan bahwa Lee Know sedang mempersiapkan album solo dengan target peluncuran pada awal 2027.

Dispatch juga melaporkan bahwa album tersebut diperkirakan hadir pada Januari. Meski begitu, jadwal resmi dan detail mengenai konsep maupun daftar lagu belum diumumkan.

Debut ini akan menjadikan Lee Know sebagai anggota pertama Stray Kids yang secara resmi merilis album solo. Sejak debut bersama grup pada 2018, ia dikenal sebagai salah satu penampil utama dengan kemampuan menari yang kuat.

Kesempatan merilis karya sendiri pun membuka ruang bagi Lee Know untuk memperlihatkan warna musik dan karakter artistik yang berbeda dari aktivitasnya bersama Stray Kids.

Persiapan album solo tersebut juga berlangsung menjelang kewajiban Lee Know menjalani wajib militer. Sebelumnya, JYP Entertainment mengumumkan bahwa ia dijadwalkan memulai dinas militer pada kuartal pertama 2027.

Agensi menyebut Lee Know kemungkinan tidak dapat mengikuti sejumlah kegiatan pada periode tersebut, tetapi akan tetap berkomunikasi dengan penggemar melalui berbagai konten dan aktivitas individu sebelum keberangkatannya.

Kehadiran album solo perdana Lee Know tentu menjadi momen spesial bagi STAY, sebutan penggemar Stray Kids.

Selain menjadi pencapaian baru dalam kariernya, perilisan ini juga menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati karya individual sang idol sebelum ia menjalani masa wajib militer.