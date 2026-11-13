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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 13 November 2026 | 22.09 WIB

Hyeri dan Na In Woo Bintangi Drama Action Romance Handle Her With Care

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Hyeri dan Na In Woo (x @soompi)

JawaPos.com - Hyeri dan Na In Woo jadi pasangan utama dalam drama Korea terbaru berjudul Handle Her With Care. Menggabungkan aksi, komedi, dan romansa, serial produksi ENA ini menghadirkan kisah dua orang dengan identitas rahasia yang harus menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Proyek tersebut menjadi salah satu drama yang menarik perhatian karena mempertemukan dua bintang populer dalam cerita penuh penyamaran dan kejadian tak terduga.

Mengutip laporan Soompi, Handle Her With Care mengikuti perjalanan Ja Young (Hyeri), seorang mata-mata andal yang harus menyamar sebagai ibu rumah tangga biasa setelah dijebak dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya.

Untuk menghindari kejaran pihak yang memburunya, ia menggunakan identitas baru dan menjalani kehidupan bersama Geon Woo (Na In Woo), seorang dokter hewan yang bersedia menjadi pelindung sementara sekaligus suami palsunya. 

Hyeri akan memerankan Ja Young, mata-mata elite dengan nama sandi J9. Ia dikenal ahli menyamar dan mampu menggunakan berbagai identitas untuk menjalankan misi berbahaya di berbagai negara.

Namun, ketika masa pensiunnya semakin dekat, Ja Young justru terjebak dalam sebuah konspirasi. Kehidupannya berubah drastis karena harus mempelajari peran sebagai ibu rumah tangga pemula, sesuatu yang jauh berbeda dari pekerjaannya selama ini.

Sementara itu, Na In Woo dipercaya memerankan Geon Woo, dokter hewan yang dikenal memiliki kepribadian santai dan menyayangi binatang. Di balik sosoknya yang hangat, Geon Woo ternyata menyimpan masa lalu sebagai mantan agen Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS.

Setelah secara tidak sengaja menyelamatkan Ja Young dari bahaya, ia bersedia menjadi pelindung sekaligus pasangan palsunya. Kehidupan bersama tersebut kemudian memunculkan berbagai situasi yang tidak pernah mereka bayangkan.

Drama ini diadaptasi dari serial Jepang produksi NTV berjudul Caution, Hazardous Wife. Proyek tersebut disutradarai Yoo Seon Dong, yang sebelumnya menggarap The Uncanny Counter dan Unmasked, dengan naskah karya Kim Ryu Hyun.

Hyeri mengaku tertarik dengan karakter Ja Young karena memiliki banyak sisi berbeda, sedangkan Na In Woo menyukai rahasia dan kejutan yang tersembunyi dalam karakter Geon Woo. 

Handle Her With Care tayang pada paruh pertama 2027 melalui ENA. Perpaduan kehidupan rumah tangga, identitas rahasia, adegan aksi, dan hubungan romantis diperkirakan menjadi daya tarik utama serial ini.

Penonton pun dapat menantikan bagaimana Hyeri dan Na In Woo membangun chemistry sebagai pasangan suami istri yang sebenarnya sama-sama menyimpan masa lalu berbahaya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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Handle Her With CareHyerina in woodrama

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