Kim Jae Hwan Buka Deretan OST Merry Berry Love Lewat Lagu Ballad Deo Jiteojyeo Ga

Kim Jae Hwan (allkpop)

JawaPos.com - Kim Jae Hwan dipercaya membuka rangkaian soundtrack drama Merry Berry Love melalui lagu ballad berjudul Deo Jiteojyeo Ga atau Growing Deeper. Lagu tersebut menjadi OST Part 1 untuk serial produksi Disney+ yang dibintangi Ji Chang Wook dan aktris Jepang Imada Mio.

Dengan karakter vokalnya yang lembut sekaligus emosional, Kim Jae Hwan menghadirkan nuansa romantis yang selaras dengan perjalanan hubungan dua karakter utama.

Mengutip laporan Allkpop, pihak produksi OST STONE MUSIC mengumumkan bahwa Deo Jiteojyeo Ga resmi dirilis pada hari yang sama melalui berbagai platform musik digital.

Lagu ini menggambarkan perasaan terhadap seseorang yang semakin jelas dan mendalam seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan bersama.

Dibalut melodi ballad yang dimulai dengan nuansa tenang, lagu tersebut perlahan membangun emosi melalui vokal khas Kim Jae Hwan. Liriknya menceritakan proses seseorang memahami perasaan yang sebelumnya sulit dijelaskan hingga akhirnya menyadari bahwa perasaan itu semakin kuat.

Nuansa tersebut menggambarkan dua individu yang perlahan membuka hati dan menerima satu sama lain meskipun masing-masing memiliki luka masa lalu.

Merry Berry Love merupakan proyek global hasil kolaborasi CJ ENM dan Nippon TV. Drama komedi romantis ini mengambil latar sebuah pulau indah di Jepang dan mengikuti kisah Lee Yoo Bin, seorang perencana ruang asal Korea Selatan yang diperankan Ji Chang Wook, serta Shirahama Karin, petani Jepang yang dimainkan Imada Mio. Keduanya terlibat dalam situasi tak terduga akibat sebuah kesalahpahaman.

Selain Ji Chang Wook dan Imada Mio, serial ini juga menghadirkan Nam Yoon Su dan Rinka Kumada. Ceritanya menyoroti hubungan yang berkembang di tengah perbedaan latar belakang dan pengalaman hidup.

Kehadiran lagu Deo Jiteojyeo Ga diharapkan dapat memperkuat emosi sekaligus menggambarkan perkembangan romansa kedua karakter utama.

Drama Merry Berry Love tayang setiap Rabu melalui Disney+, sementara penayangannya di Jepang dilakukan melalui stasiun televisi Nippon TV pada hari yang sama.