Yves Siapkan Mini Album Kelima Cute & Anxiety, Rilis Teaser dengan Konsep Unik

Yves (allkpop)

JawaPos.com - Yves menarik perhatian penggemar lewat konsep comeback yang tidak biasa. Mantan anggota LOONA tersebut merilis teaser film pertama untuk mini album kelimanya bertajuk Cute & Anxiety.

Mengambil latar sebuah pesawat yang kosong, video singkat itu menghadirkan suasana sunyi sekaligus misterius, seolah mengajak penonton memasuki dunia emosional yang ingin disampaikan melalui album terbarunya.

Mengutip laporan Allkpop, Yves membagikan teaser tersebut melalui kanal YouTube resminya pada 10 November. Dalam video, ia terlihat duduk sendirian di dalam kabin pesawat sambil menatap keluar jendela dengan ekspresi datar.

Cahaya terang yang masuk melalui jendela beradu dengan suasana gelap di bagian dalam pesawat, menciptakan kontras visual yang memperkuat kesan ganjil dan penuh ketegangan.

Suasana semakin menarik ketika Yves mulai bergerak menyusuri berbagai bagian pesawat. Pengambilan gambar yang terasa dreamy dipadukan dengan ekspresi wajahnya yang minim memberikan kesan ambigu.

Teaser tersebut tidak banyak mengungkap alur cerita, tetapi justru membuat penggemar penasaran mengenai pesan dan visual yang akan ditampilkan dalam video musik mendatang.

Mini album Cute & Anxiety mengangkat batas samar antara perasaan imut dan kecemasan, termasuk berbagai momen yang muncul di antara dua emosi tersebut.

Yves ingin menggambarkan bagaimana cinta serta energi dari luar diri dapat bertemu dengan keberanian dan berbagai alasan yang muncul dari dalam diri seseorang. Perpaduan perasaan itu kemudian membentuk keseimbangan yang menjadi benang merah konsep album.

Sebelum teaser terbaru dirilis, Yves telah memberikan gambaran awal mengenai warna musik album melalui dua lagu, yakni Hysteric dan Adam. Keduanya diperkenalkan sebagai rilisan pendahulu pada Oktober 2026.

Jika Hysteric mengeksplorasi kecemasan yang terus berulang, Adam menggambarkan emosi yang tertinggal setelah perasaan tersebut berlalu. Kedua lagu itu menjadi pengantar untuk memahami tema emosional yang lebih luas dalam album mendatang.

Mini album kelima Yves, Cute & Anxiety, dijadwalkan rilis pada 20 November 2026 melalui berbagai platform musik digital. Menjelang peluncurannya, Yves juga melanjutkan tur YVES 2026 ASIA & AUSTRALIA untuk bertemu penggemar di sejumlah kota.