Lee Dong Wook Comeback ke Layar Lebar Lewat Film Aksi Sejarah Berlatar Dinasti Joseon

Lee dong Wook (x @koreanupdates)

JawaPos.com - Lee Dong Wook bergabung dalam jajaran pemain film Korea terbaru berjudul Nambeol. Kehadirannya menambah deretan bintang ternama yang terlibat dalam proyek film aksi sejarah tersebut, termasuk Lee Byung Hun, Go Youn Jung, dan Lee Do Hyun.

Menariknya, Lee Dong Wook akan mengambil peran yang sebelumnya sempat ditawarkan kepada Seo Kang Jun, tetapi akhirnya tidak dilanjutkan.

Mengutip laporan Zapzee, berdasarkan pemberitaan MyDaily, Lee Dong Wook telah dikonfirmasi untuk memerankan tangan kanan karakter yang dimainkan Lee Byung Hun.

Ia juga menjadi salah satu dari sembilan pendekar yang terlibat dalam misi berbahaya di film tersebut. Sebelumnya, Seo Kang Jun sempat mempertimbangkan peran yang sama sebelum memutuskan tidak bergabung dalam proyek ini.

Nambeol merupakan film aksi bela diri berlatar awal Dinasti Joseon. Ceritanya mengikuti perjalanan sembilan pendekar dengan latar belakang, kemampuan, dan status sosial berbeda yang menuju Pulau Tsushima di Jepang.

Mereka menjalankan misi penyelamatan untuk membebaskan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Kisah tersebut akan menghadirkan perpaduan aksi pertempuran, keberanian, dan perjuangan para karakter dalam menghadapi musuh.

Selain Lee Dong Wook, film ini juga dibintangi Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Park Hae Joon, Lee Kwang Soo, Lee Sang Yi, Park Yu Rim, Cho Jun Young, Lee Do Hyun, serta penyanyi sekaligus aktor WOODZ atau Cho Seung Youn.

Kehadiran para aktor dari berbagai generasi membuat Nambeol menjadi salah satu proyek layar lebar yang menarik perhatian penggemar film Korea.

Bagi Lee Dong Wook, proyek ini juga menjadi kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan rumah produksi Hive Media Corp.

Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam dua film produksi perusahaan tersebut, yaitu A Year-End Medley dan Harbin. Kolaborasi ketiganya melalui Nambeol sekaligus menambah daftar proyek film sang aktor setelah dikenal lewat berbagai drama dan serial populer.

Nambeol akan menjadi debut penyutradaraan film panjang bagi Lee Mo Gae, sinematografer yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah karya seperti 12.12: The Day dan Exhuma.

Film produksi Hive Media Corp ini telah memasuki tahap persiapan produksi dengan rencana pengambilan gambar pada paruh kedua 2026.