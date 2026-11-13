Konser Guns N’ Roses dan BTS di Akhir 2026 Diperkirakan Beri Dampak Ekonomi Rp 600 M

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memperkirakan konser Guns N’ Roses dan BTS di Jakarta akan memberikan dampak ekonomi hingga mencapai lebih dari Rp 600 miliar.

“Jadi, kalau pengalaman kemarin ketika The Weeknd, kemudian dengan Pestapora, pada hari yang sama, itu kurang lebih hampir Rp 300 miliar. Kemudian, Ye sendiri Rp 450 miliar sampai Rp 600 miliar. Kalau BTS, saya yakin akan menjadi lebih besar, termasuk Guns N' Roses,” jelas Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penampilan BTS selama tiga hari di Jakarta diperkirakan dapat memberikan dampak ekonomi hingga lebih dari Rp600 miliar, karena diketahui, jumlah penonton lokal konser BTS itu tercatat sebanyak 60.000 orang, sedangkan penonton asing sebanyak 10.000 per harinya.

“Kalau tiga hari, kan asingnya saja sudah 30.000. Mereka bisa menikmati Jakarta dengan baik, dan kalau semuanya dikelola dengan baik, kemudian mereka menikmati Jakarta, saya yakin pasti secara ekonomi lebih besar daripada konser-konser yang sebelumnya,” ungkap Pramono.

Dia menjelaskan dampak ekonomi terbesar dari konser tersebut, yakni berasal dari penjualan tiket dan reservasi hotel.

“Yang paling besar sebenarnya, ya, ticketing ada, pajaknya ada, hotelnya ada, mereka belanja-belanja di Jakarta juga banyak, dan kami mendapatkan laporan bahwa ketika mereka berada di Jakarta, mereka juga rata-rata belanja. Apalagi, ini kan segmennya berbeda. Guns N' Roses rata-rata sudah berumur, punya duit banyak, menikmati belanja di Jakarta. Kalau BTS ini kan ARMY, anak muda, ya, belanjanya juga beda, tetapi segmennya lebih besar,” papar Pramono.

Seperti diketahui, konser grup band legendaris Guns N’ Roses akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 21 November 2026.