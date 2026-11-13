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Penulis: Aulia Ramadhani
Jumat, 13 November 2026 | 15.00 WIB

Kabar Terbaru, Seo Kang Jun Tak Ambil Tawaran Proyek Film Baru 'Nambeol'

Seo Kang Jun (Soompi) - Image

Seo Kang Jun (Soompi)

JawaPos.com - Pesona Seo Kang Jun sebagai aktor Korea memang tak diragukan, namun belakangan ini ia secara resmi telah menolak tawaran untuk membintangi film berjudul Nambeol (judul harfiah).

Dikutip dari Soompi, Jumat (13/11), perwakilan dari pihak Seo Kang Jun menyatakan, “Seo Kang Jun tidak akan tampil dalam 'Nambeol'."

Sebelumnya pada bulan Oktober, sempat dilaporkan bahwa Seo Kang Jun sedang dalam pembicaraan untuk memerankan sosok tangan kanan dari karakter yang diperankan oleh Lee Byung Hun.

Ia merupakan pemimpin kelompok pendekar tersebut, namun, belakangan ini Seo Kang Jun memutuskan untuk tidak bergabung dalam proyek ini.

Berlatar di awal era Dinasti Joseon, Nambeol merupakan film aksi bela diri yang intens, mengikuti perjalanan sembilan pendekar.

Uniknya, mereka  memiliki kemampuan dan status sosial yang beragam menuju Pulau Tsushima demi menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang.

Sebelumnya, telah dikonfirmasi pemerannya antara lain Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, WOODZ (Cho Seung Youn), Park Hae Joon, dan Lee Kwang Soo.

Park Hae Joon akan berperan sebagai Miyoshi, pemimpin kelompok bajak laut Jepang yang bermarkas di Pulau Tsushima.

Lee Kwang Soo akan memerankan Hwa Bong, seorang ahli bahan peledak dalam unit ekspedisi tersebut yang sangat mahir menangani senjata bubuk mesiu.

Lee Sang Yi masih membicarakan tentang bergabungnya di film ini, di sisi lain, Seo Kang Jun  terakhir mengerjakan film A Year-End Medley pada tahun 2021.

Menarik perhatian, penampilan Seo Kang Jun dalam Undercover High School juga sempat membius penggemar setianya.

Editor: Candra Mega Sari
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