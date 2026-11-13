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Penulis: Aulia Ramadhani
Jumat, 13 November 2026 | 14.00 WIB

Bikin Penasaran, Yook Sungjae Ungkap Pemikirannya di Drama Nine to Six

Yook Sungjae (Soompi) - Image

Yook Sungjae (Soompi)

JawaPos.com - Sekali lagi, aktor Korea Yook Sungjae menceritakan pemikirannya mengenai drama mendatang yang ia bintangi, Nine to Six.

Dikutip dari Soompi, Jumat (13/11), drama romansa ini dibintangi oleh Park Min Young sebagai Kang Yi Ji, seorang pekerja keras yang selama ini mengesampingkan kehidupan asmaranya.

Setelah bertemu dengan Han Seon Woo (Yook Sungjae), sosok yang penuh perhatian dan berhati hangat, ia pun belajar tentang cara mencintai.

Yook Sungjae memerankan Han Seon Woo, seorang peserta magang pria di tim hukum yang memiliki daya tarik utama berupa kepribadian hangat dan penuh perhatian.

Meski merupakan lulusan sekolah hukum, Han Seon Woo sempat mengejar minatnya dengan bekerja sebagai desainer perhiasan.

Berkat kepribadiannya yang hangat dan energinya yang ceria, ia berhasil memikat hati orang-orang di sekitarnya.

Mengenai alasannya memilih untuk membintangi drama ini, Yook Sungjae mengungkapkan, "Saya ingin terlibat dalam proyek yang terasa realistis."

Menurutnya, ini pengalaman pertama dimana ia memerankan seorang peserta magang, dan proses syuting terasa sangat menyenangkan berkat Park Min Young

Ia menambahkan, "Menurut saya, kemiripan antara saya dan Han Seon Woo ada sekitar 50 persen, ia memiliki tipe kepribadian 'F' (feeling atau perasa)."

Yook Sungjae berkomentar tentang Park Min Young, "Dalam drama ini, Kang Yi Ji (wakil manajer umum) dan Han Seon Woo  awalnya memiliki hubungan yang kurang baik, namun membaik perlahan."

Jika penasaran dengan chemistry Yook Sungjae dan Park Min Young, saksikan pada November pukul 21.00 KST, tungguin ya.

Editor: Candra Mega Sari
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Nine to Sixyook sungjaepark min young

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