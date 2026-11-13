Younghoon, Luda WJSN, dan Kim Dong Jun Tunjukkan Chemistry di Drama Wi-Fi Love In The Palace

JawaPos.com - Film Korea bergenre romansa mendatang Wi-Fi Love in the Palace telah merilis tiga poster karakter baru, yang menampilkan Younghoon THE BOYZ.

Dikutip dari Soompi, Jumat (13/11), nantinya akan ada Tae Pung (Younghoon THE BOYZ), seorang seniman webtoon pemberi nasihat percintaan kepada So Hyang (Luda WJSN), seorang dayang istana dari era Joseon.

Tentunya penggemar siap menantikan chemistry yang terjalin di antara mereka, dan penasaran tentang alur ceritanya.

Ketiga poster itu menampilkan pesona Tae Pung, So Hyang, dan Yi Hwi (Kim Dong Jun), memberikan petunjuk mengenai percikan asmara di antara mereka.

Pertama, Younghoon mencuri perhatian sebagai Tae Pung, seniman webtoon masa kini, dengan tatapan hangat dan senyuman lembutnya.

Mengenakan hanbok tradisional sembari memegang segelas es americano ala masa kini, So Hyang memancarkan pesona unik yang menggemaskan lewat ekspresi jenakanya.

Terakhir, Kim Dong Jun tampil memikat sebagai Yi Hwi, raja Joseon, yang mengenakan jubah kerajaan.

Karismanya yang kuat serta tatapannya yang dalam dan serius meningkatkan antisipasi terhadap kisah segitiga cinta.

Drama ini akan menghadirkan kisah mendebarkan sekaligus manis, yang akan terjalin melintasi ruang dan waktu.