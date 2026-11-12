Industri Hiburan Drama Korea Selatan Terancam Bangkrut Akibat Produksi Drama Terus Menurun

JawaPos.com – Industri drama televisi Korea Selatan meminta dukungan pemerintah berupa dana investasi sebesar KRW 1 triliun atau setara USD 954 juta sekitar Rp15,9 triliun untuk mengatasi penurunan jumlah produksi drama Korea (K-drama).

Dilansir dari laman The Straits Times pada Kamis (12/11), Seruan tersebut disampaikan oleh 12 kelompok industri pada 4 November yang memperingatkan bahwa keberlangsungan produksi drama televisi nasional semakin terancam.

Berdasarkan data Korea IR Service, jumlah drama yang diproduksi mengalami penurunan dari 141 judul pada 2022 menjadi sekitar 115 judul pada 2025.

Penurunan produksi juga terlihat pada tiga jaringan televisi nasional yang hanya menghasilkan 32 judul drama pada 2023, dibandingkan 91 judul pada 2012.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan munculnya karya kedua dari penulis pendatang baru, kesempatan pertama aktor pendukung menjadi pemeran utama, hingga debut penyutradaraan bagi asisten kru produksi.

Sejumlah kelompok industri yang mewakili produser, sutradara, penulis, aktor, sinematografer, dan pekerja produksi menilai meningkatnya biaya produksi, persaingan dengan platform streaming global seperti Netflix, serta melemahnya kemampuan investasi stasiun televisi menjadi penyebab utama penurunan tersebut.

Selain itu, industri drama Korea Selatan menghadapi persaingan dari konten berdurasi pendek dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi maupun distribusi konten.

Laporan Korea IR Service menyebutkan bahwa meningkatnya bayaran aktor papan atas turut mendorong biaya produksi karena persaingan antarlayanan streaming untuk mendapatkan talenta populer semakin ketat.

Meski demikian, data Badan Konten Kreatif Korea menunjukkan jumlah tenaga kerja industri konten justru meningkat menjadi 693.090 orang pada 2025 dari 688.122 orang pada tahun sebelumnya, meskipun lapangan kerja di sektor penyiaran mengalami penurunan sebesar 2,3 persen pada 2024.