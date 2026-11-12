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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 13 November 2026 | 01.10 WIB

Robert Pattinson Masuk Kandidat Pemeran James Bond Terbaru setelah Mengikuti Audisi

Robert Pattinson (The Hollywood Reporter) - Image

Robert Pattinson (The Hollywood Reporter)

JawaPos.com – Aktor Robert Pattinson dikabarkan mengikuti uji layar untuk mendapatkan peran sebagai James Bond atau agen 007 dalam film terbaru waralaba tersebut.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Kamis (12/11), Aktor berusia 40 tahun itu menjadi salah satu kandidat bersama Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor, dan Nicholas Hoult.

Uji layar tersebut dilaporkan berlangsung pada akhir pekan 24 Oktober, dengan empat hingga lima aktor disebut terlibat dalam proses pencarian pemeran baru agen rahasia legendaris Inggris tersebut.

Keterlibatan Pattinson menjadi kejutan karena dirinya telah dikenal luas melalui sejumlah waralaba besar, termasuk Batman dari DC Studios dan Twilight.

Selain itu, ia juga tengah bekerja sama dengan sutradara Denis Villeneuve dalam film Dune: Part Three yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember.

Karier Pattinson semakin diperhitungkan setelah terlibat dalam sejumlah proyek film besar, seperti The Odyssey garapan Christopher Nolan dan The Drama produksi A24, sementara saat ini ia juga sedang menjalani proses syuting The Batman Part II di London.

Proses pencarian pemeran James Bond terbaru menjadi perhatian karena waralaba tersebut memasuki babak baru setelah Amazon mengambil alih kendali kreatif dari keluarga Broccoli pada Februari 2025.

Film mendatang akan diproduseri Amy Pascal dan David Heyman, tetapi pihak Amazon belum memberikan komentar mengenai kabar uji layar para kandidat tersebut.

Jika terpilih, Pattinson berpeluang menjadi penerus Daniel Craig yang mengakhiri perannya sebagai James Bond melalui film No Time to Die pada 2021 setelah membintangi lima film dalam waralaba tersebut.

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Editor: Novia Tri Astuti
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