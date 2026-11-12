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Penulis: Aulia Ramadhani
Kamis, 12 November 2026 | 18.33 WIB

Apakah Impian Kang Hoon, Cho Hyun Chul dan Kim Jung Jin akan Terwujud dalam Drama Happy Anding?

Pemeran Happy Anding. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Happy Anding. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Happy Anding menjadi drama Korea yang ditunggu penonton, mereka telah merilis potongan gambar baru, menampilkan Kang Hoon

Dikutip dari Soompi, Kamis (12/11), kisah pendewasaan tiga komedian yang telah berjuang selama 10 tahun untuk meraih kesuksesan akan dihadirkan.

Setelah bertemu dengan seorang wanita misterius, mereka mulai mencari jalan baru untuk melangkah ke depan.

Terlihat potongan gambar baru ini menampilkan perjalanan 10 tahun Asura, sebuah trio komedi yang beranggotakan Kang Tae Gu (Kang Hoon), Kim Nam Il (Cho Hyun Chul), dan Han Jun Seo (Kim Jung Jin).

Saat masih duduk di bangku SMA, ketiganya secara tidak sengaja tampil di atas panggung dalam sebuah acara sekolah dan mendapatkan sambutan antusias dari penonton.

Kegembiraan luar biasa yang dirasakan Kang Tae Gu pada saat itu menginspirasinya untuk bermimpi menjadi seorang komedian.

Kang Tae Gu mengungkapkan impiannya kepada dua sahabat dekatnya, Kim Nam Il dan Han Jun Seo, mereka bertiga saling berjanji dan memutuskan menjadi komedian.

Dalam salah satu foto, ketiga sahabat tersebut tampak berkumpul di atap gedung bukan di atas panggung dengan pikiran masing-masing yang melayang jauh.

Pada episode pertama yang akan segera tayang, sebuah peristiwa tak terduga akan mengguncang kehidupan rutin Asura, sekaligus menjadi titik balik besar bagi ketiganya setelah 10 tahun

Tim produksi menyampaikan, “Percakapan yang hidup dan penuh semangat dari grup Asura, serta kegigihan mereka dalam mengejar impian, akan menghadirkan tawa,” drama ini tayang perdana pada 11 November pukul 22.50 KST.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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Tags

happy andingcho hyun chulKim Jung JinKang Hoondrama

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