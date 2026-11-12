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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 18.30 WIB

Wonho Siapkan World Tour ‘NOCHE’ pada Januari 2027, Ini Daftar Kota yang Dikunjungi

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Wonho (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar gembira untuk WENEE. Wonho resmi umumkan rangkaian tur dunia terbarunya bertajuk ‘NOCHE’ untuk tahun 2027.

Melalui tur ini, mantan anggota MONSTA X tersebut bersiap kembali menyapa penggemar internasional lewat serangkaian pertunjukan langsung yang dijadwalkan berlangsung pada Januari mendatang.

Mengutip laporan Soompi, pengumuman tur disampaikan pada tengah malam 11 November waktu Korea Selatan. Wonho akan membuka rangkaian konser di Seattle pada 9 Januari 2027. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke San Francisco pada 11 Januari dan Los Angeles pada 13 Januari.

Perjalanan tur kemudian berlanjut ke Minneapolis pada 16 Januari, Chicago pada 18 Januari, serta Dallas pada 21 Januari.

Wonho juga dijadwalkan tampil di Orlando pada 23 Januari, Silver Spring pada 25 Januari, dan Philadelphia pada 27 Januari. Rangkaian konser yang diumumkan sejauh ini akan ditutup di New York pada 29 Januari 2027.

Untuk penjualan tiket, periode artist presale dijadwalkan berlangsung mulai 11 November t hingga 12 November. Sementara itu, penjualan umum atau general sale akan dibuka pada 13 November.

Informasi tersebut memberikan kesempatan bagi penggemar untuk mempersiapkan pembelian tiket sebelum rangkaian konser dimulai.

Tur ‘NOCHE’ menjadi agenda internasional terbaru Wonho setelah membangun karier sebagai penyanyi solo sejak meninggalkan MONSTA X. Ia dikenal lewat penampilan panggung yang enerjik, kemampuan vokal, serta konsep musik yang memadukan unsur pop dan dance.

Kehadiran tur ini pun menjadi kesempatan bagi WENEE untuk kembali menyaksikan penampilan sang idola secara langsung.

Meski sepuluh kota di Amerika Serikat telah diumumkan, penggemar di wilayah lain masih menantikan kemungkinan tambahan jadwal.

Untuk sementara, rangkaian ‘NOCHE’ yang telah dikonfirmasi menjadi awal perjalanan tur dunia Wonho pada 2027. WENEE dapat mengikuti pengumuman resmi berikutnya untuk mengetahui perkembangan jadwal dan informasi konser terbaru.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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