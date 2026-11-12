Dibintangi Lee Jae Wook, ‘Honey Job’ Raih 8,7 Juta Penayangan di Netflix

Honey job (zapzee.net)

JawaPos.com - Serial ‘Honey Job’ berhasil curi perhatian penonton internasional setelah menduduki posisi pertama dalam daftar tayangan televisi non-Inggris global Netflix.

Dibintangi Lee Jae Wook, Go Min Si, dan Kim Min Ha, serial bergenre horor dengan sentuhan komedi gelap ini mencatatkan pencapaian besar hanya dalam pekan kedua penayangannya.

Popularitasnya menunjukkan bahwa kisah horor dengan latar kehidupan pekerja mampu menarik minat penonton dari berbagai negara.

Mengutip laporan Zapzee, ‘Honey Job’ mengumpulkan 8,7 juta penayangan selama periode 2–8 November 2026. Serial tersebut berhasil masuk daftar Top 10 Netflix di 76 negara dan menduduki peringkat pertama di 22 pasar, termasuk Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan Hong Kong.

Berdasarkan data Netflix yang diberitakan Yonhap, serial ini juga mencapai posisi teratas di Indonesia dan Vietnam.

Cerita berpusat pada Hyeok Jun yang diperankan Lee Jae Wook, seorang pemuda yang terdesak masalah keuangan. Ia kemudian menemukan sebuah agen tenaga kerja misterius yang menawarkan pekerjaan dengan bayaran mencapai 50 kali upah per jam standar.

Tawaran menggiurkan itu ternyata menyimpan bahaya karena setiap pekerjaan justru membawanya ke tempat-tempat mengerikan dengan aturan yang tidak biasa. Hyeok Jun harus bertahan menghadapi berbagai situasi menyeramkan demi mendapatkan penghasilan.

Keunikan serial ini terletak pada perpaduan horor tempat kerja, legenda urban, dan kritik sosial terhadap kerasnya kehidupan mencari nafkah.

Setiap lokasi pekerjaan menghadirkan atmosfer berbeda, mulai dari gedung apartemen dengan mural menyeramkan hingga fasilitas pengujian klinis dan taman hiburan yang terasa seperti mimpi buruk.

Sutradara Kim Da Min menjelaskan bahwa warna tertentu digunakan untuk setiap pekerjaan melalui pencahayaan dan desain produksi agar suasana masing-masing lokasi memiliki karakter tersendiri.

Produksi serial ini juga menghadirkan sejumlah set berskala besar untuk memperkuat pengalaman horor. Salah satu yang paling mencolok adalah area taman hiburan dengan luas sekitar 3.300 meter persegi.

Selain desain lokasi dan efek visual, akting para pemain serta durasi episode yang relatif singkat turut mendapat respons positif dari penonton. Perpaduan tersebut membuat cerita terasa mudah diikuti meskipun menghadirkan tema yang cukup berat mengenai tekanan ekonomi dan dunia kerja.

Kesuksesan ‘Honey Job’ jadi pencapaian terbaru bagi drama Korea di platform streaming global. Serial yang terdiri dari delapan episode ini sudah tersedia secara lengkap di Netflix.