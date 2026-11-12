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Penulis: Aulia Ramadhani
Kamis, 12 November 2026 | 18.21 WIB

Siap-siap, Jisoo BLACKPINK, NCT, dan BABYMONSTER jadi Penampil Coachella 2027

Daftar Penampil di Coachella. Sumber Foto: Soompi - Image

Daftar Penampil di Coachella. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini, festival musik ternama, Coachella, telah merilis artis yang akan tampil untuk tahun depan, dimana akan ada NCT

Dikutip dari Soompi, Kamis (12/11), festival musik ternama asal Amerika Serikat tersebut mengumumkan Dua Lipa, Tame Impala, SZA, dan Daddy Yankee sebagai penampil utama (headliner).

Jajaran penampil tahun 2027 mencakup Jisoo dari BLACKPINK yang akan tampil pada hari Jumat, 9 dan 16 April, NCT yang akan naik panggung pada hari Sabtu, 10 dan 17 April.

Tak ketinggalan, BABYMONSTER yang akan tampil pada hari Minggu, 11 dan 18 April, yang pastinya ditunggu penggemar.

Girlgrup besutan YG Entertainment ini juga meraih perhatian lewat karya lainnya yaitu Really Like You, PSYCHO, CHOOM, dan SUGAR HONEY ICE TEA.

Kemudian NCT 127 dan NCT DREAM juga turut membagikan daftar penampil tersebut melalui Instagram Story mereka, sekaligus mengonfirmasi kehadiran.

NCT dikelola oleh SM Entertainment, pada Januari 2016, grup ini terdiri dari 23 anggota yang terbagi ke dalam tujuh sub-unit berbeda

Mulai dari NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV, NCT DoJaeJung, NCT Wish, dan NCT JNJM, mereka dikenal karena fleksibilitas dalam bermusik.

Sepeerti yang diketahui, hingga Juni 2024, NCT telah mencatatkan lebih dari 45 juta penjualan album di Korea dari seluruh sub-unitnya

Selain itu, DJ sekaligus penyanyi-penulis lagu asal Korea Selatan, Peggy Gou, serta grup musik ‘pansori pop’ asal Korea Selatan, LEENALCHI, juga akan bergabung dalam jajaran penampil hari Jumat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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Tags

Coachella 2027Jisoo BLACKPINKnctbabymonster

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