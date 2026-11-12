G-Dragon Umumkan Lineup ‘Good Day 2’, San ATEEZ dan Yeonjun TXT Ikut Bergabung

G-Dragon (x @soompi)

JawaPos.com - Program ‘Good Day’ yang dipimpin G-Dragon BIGBANG kembali melalui musim kedua dengan jajaran bintang dari berbagai generasi.

Sejumlah nama populer, mulai dari San ATEEZ, Yeonjun TXT, hingga penyanyi senior Lee Sora, dikabarkan bergabung dalam proyek terbaru tersebut. Kehadiran para musisi dan selebritas dengan latar belakang berbeda membuat musim kedua ini semakin menarik untuk dinantikan.

Mengutip laporan Zapzee, produser Kim Tae Ho akan kembali menggarap Good Day 2 yang dijadwalkan tayang melalui MBC pada paruh pertama 2027.

Berdasarkan laporan eksklusif Ilgan Sports, San, Yeonjun, dan Lee Sora termasuk dalam jajaran peserta yang telah diumumkan. Musim terbaru ini juga disebut akan mengusung konsep festival musik yang lebih besar dibandingkan musim sebelumnya.

Selain ketiganya, daftar peserta juga mencakup penyanyi sekaligus penulis lagu Kim Kwang Jin, Park Myung Soo, John Park, dan aktor sekaligus penyanyi Lee Sung Kyung. Komedian Lee Su Ji dan Kim Won Hoon turut bergabung untuk memberikan warna hiburan yang berbeda.

Nama-nama tersebut menghadirkan kombinasi musisi senior, idola K-pop, aktor, serta komedian dalam satu proyek kolaborasi.

San ATEEZ dan Yeonjun TXT diharapkan membawa energi generasi baru K-pop ke dalam program tersebut. San sebelumnya mendapat perhatian melalui tantangan lagu ‘BAD’, sedangkan Yeonjun dikenal sebagai salah satu anggota TXT yang menonjol lewat kemampuan rap, vokal, dan penampilan panggungnya.

Di sisi lain, Lee Sora dan Kim Kwang Jin akan memberikan sentuhan musikal dari pengalaman panjang mereka di industri musik Korea.

Partisipasi Lee Sung Kyung juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Aktris yang pernah menunjukkan kemampuan vokalnya melalui musikal Aladdin itu diketahui memiliki hubungan pertemanan lama dengan G-Dragon sejak keduanya berada di bawah naungan YG Entertainment.

Sementara itu, kehadiran Park Myung Soo mengingatkan publik pada kedekatannya dengan G-Dragon melalui program legendaris Infinite Challenge.

Good Day merupakan proyek musik yang menempatkan G-Dragon sebagai produser untuk bekerja sama dengan berbagai tokoh dalam menciptakan lagu yang merepresentasikan suatu tahun.

Musim pertamanya tayang pada Februari 2025 dan menghadirkan sejumlah bintang, termasuk Hwang Jung Min, Kim Soo Hyun, Kim Go Eun, serta Jung Hae In.