Han Hyo Joo dan Gong Myung Bintangi Drama Romansa Baseball Terbaru ‘Your Ground’

Han Hyo Joo dan Gong Myung (x @soompi)

JawaPos.com - Han Hyo Joo dan Gong Myung beradu akting dalam drama Korea terbaru berjudul ‘Your Ground’. Mengusung perpaduan romansa, olahraga, dan kisah perjuangan hidup, serial produksi ini mulai menarik perhatian setelah merilis foto-foto pembacaan naskah pertama.

Keduanya akan membawakan cerita tentang cinta pertama yang kembali dipertemukan setelah 11 tahun, di tengah dunia profesional baseball yang penuh persaingan.

Mengutip laporan Zapzee, drama ini mengisahkan Kang Hae Hwan (Gong Myung), seorang pemain baseball berbakat yang kariernya terhenti akibat sebuah insiden.

Kesempatan untuk kembali mengejar impiannya muncul ketika ia bertemu kembali dengan Seo Hee Seung (Han Hyo Joo), cinta pertamanya yang kini bekerja sebagai agen olahraga setelah meninggalkan profesi pengacara.

Pertemuan tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi keduanya untuk menghadapi masa lalu dan membangun harapan.

Han Hyo Joo memerankan Seo Hee Seung, mantan pengacara andal yang dikenal tidak pernah kalah dalam persidangan. Ia kemudian memasuki dunia agen baseball profesional yang sebelumnya asing baginya.

Sementara itu, Gong Myung berperan sebagai Kang Hae Hwan, pitcher tangan kanan dari tim Miracles yang dahulu dijuluki sebagai pemain jenius dan calon ace masa depan. Setelah mengalami kemunduran panjang, ia berusaha kembali ke lapangan dengan bantuan Hee Seung.

Konflik semakin menarik dengan kehadiran Sung Joon sebagai Yoon Yi Seok, rival Hae Hwan sekaligus sesama pitcher tim Miracles.

Ketika Hae Hwan meninggalkan lapangan, Yi Seok berhasil mengambil posisi sebagai ace tim. Meski belum pernah mengalahkan Hae Hwan sebelumnya, ia kini harus menghadapi persaingan baru ketika mantan rivalnya berusaha kembali.

Kim Shin Rok turut bergabung sebagai Dong Chi Young, agen olahraga berpengalaman yang menangani negosiasi antara pemain dan klub.

Drama ini disutradarai Lee Sang Yeob, yang sebelumnya menggarap sejumlah serial populer seperti Yumi's Cells, Familiar Wife, dan Shopping King Louie. Sementara naskahnya ditulis Hwang Hae Yeon.

Dalam sesi pembacaan naskah, para pemain memperlihatkan antusiasme terhadap karakter masing-masing. Tim produksi juga menyebut cerita ini tidak sekadar membahas baseball, tetapi turut menggambarkan orang-orang yang menghadapi kegagalan, memperbaiki kehidupan, dan menemukan keberanian untuk memulai kembali.

‘Your Ground’ tayang pada Desember 2026 hari Jumat-Sabtu. Perpaduan kisah cinta pertama, persaingan di lapangan, serta perjuangan seorang atlet untuk bangkit diperkirakan menjadi daya tarik utama serial ini.