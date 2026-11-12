Shin Yong Jae Siapkan Hadiah Musik Akhir Tahun, Album ‘GRAVITY’ Segera Dirilis

Shin Young Jae (allkpop)

JawaPos.com - Shin Yong Jae eks 4MEN memanaskan antusiasme penggemar menjelang comeback solonya. Ia merilis video spoiler untuk mini album terbaru bertajuk ‘GRAVITY’.

Mengusung visual musim dingin yang tenang dan sedikit melankolis, cuplikan tersebut memberikan gambaran mengenai suasana emosional yang akan dihadirkan dalam karya terbarunya.

Mengutip laporan Allkpop, video tersebut dibagikan melalui akun media sosial resmi dan kanal YouTube Shin Yong Jae. Dalam cuplikan singkat itu, terlihat sebuah taman bermain yang tertutup salju dengan ayunan kosong yang bergerak perlahan.

Pemandangan sederhana tersebut menghadirkan kesan sunyi sekaligus menyentuh, seolah menggambarkan emosi mendalam yang menjadi bagian dari konsep album GRAVITY.

Pihak agensi, Day One Dream, menjelaskan bahwa mini album GRAVITY akan memadukan suasana khas musim dingin dengan berbagai nuansa perasaan yang halus.

Karakter vokal Shin Yong Jae yang dikenal kuat dan penuh penghayatan menjadi salah satu daya tarik utama dalam album ini. Alih-alih menampilkan potongan lagu secara langsung, video spoiler tersebut lebih mengandalkan visual untuk membangun atmosfer dan rasa penasaran pendengar.

Mini album GRAVITY rilis pada 24 November 2026. Sebelumnya, Shin Yong Jae telah mengumumkan rencana comeback melalui gambar teaser yang menampilkan lanskap musim dingin dengan butiran salju. Pengumuman tersebut menjadi awal dari rangkaian promosi album yang akan berlanjut dengan berbagai konten menjelang tanggal perilisan.

Tak hanya menyiapkan rilisan baru, Shin Yong Jae juga akan menyapa penggemar melalui konser solo pada 24 dan 25 Desember 2026. Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung di COEX Auditorium, Seoul, bertepatan dengan suasana perayaan Natal.