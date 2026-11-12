Chaeryeong ITZY Puncaki Trending YouTube Global Lewat Debut Solo ‘Lovesick’

Chaeryeong (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Chaeryeong ITZY berhasil curi perhatian lewat debut solonya. Video musik lagu bertajuk “Lovesick” langsung mencatatkan pencapaian membanggakan dengan menduduki posisi pertama dalam tangga YouTube Music Video Trending Worldwide. Prestasi tersebut diraih pada hari perilisan dan berhasil dipertahankan hingga 10 November 2026.

Mengutip laporan Allkpop, video musik “Lovesick” mencapai puncak trending global pada sore hari, 9 November, tepat setelah dirilis. Pencapaian ini menjadi awal yang positif bagi perjalanan Chaeryeong sebagai solois setelah bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu anggota ITZY.

Dalam video musiknya, Chaeryeong menghadirkan cerita unik tentang seseorang yang mulai jatuh cinta hingga seluruh dunianya dipenuhi sosok yang disukai.

Konsep tersebut dikemas melalui interaksi dengan makhluk berbulu berwarna hijau, visual yang segar, serta koreografi yang menonjolkan karakter ceria dan pesona khas sang penyanyi.

Lagu “Lovesick” sendiri menggambarkan perasaan berdebar sekaligus kebingungan manis ketika seseorang tiba-tiba jatuh hati.

Debut solo ini ditandai dengan peluncuran mini album perdana bertajuk Lovesick yang memuat empat lagu, yakni “Lovesick”, “Moonlit Club”, “Scent”, dan “Favorite Reason”.

Menariknya, Chaeryeong turut berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu “Favorite Reason” yang didedikasikan untuk MIDZY, nama fandom ITZY.

Pada konferensi pers debut solonya, Chaeryeong mengungkapkan bahwa pengalaman mencoba berbagai konsep bersama ITZY membuatnya semakin memahami sisi terbaik yang bisa ditampilkan sebagai seorang artis.

Ia ingin memperlihatkan beragam pesona melalui aktivitas solonya dan berharap penggemar dapat menikmati warna musik serta penampilan yang berbeda dari dirinya.

Chaeryeong memulai kariernya sebagai anggota ITZY pada Februari 2019. Setelah hampir delapan tahun beraktivitas bersama grup tersebut, perilisan Lovesick menjadi langkah baru untuk menunjukkan identitas musikalnya secara lebih personal.