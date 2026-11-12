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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 17.04 WIB

Kihyun MONSTA X Jadi Pengisi OST Pertama Drama ‘Happy Anding’, Lagu ‘Now’ Rilis 12 November

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Kihyun MONSTA X Jadi Pengisi OST Pertama Drama ‘Happy Anding’, Lagu ‘Now’ Rilis 12 November

JawaPos.com - Kihyun MONSTA X dipercaya menjadi penyanyi pertama yang mengisi soundtrack drama terbaru tvN berjudul Happy Anding. Ia akan membawakan lagu bertajuk “Now”, sebuah karya bergenre pop rock yang menggabungkan permainan gitar enerjik dan dentuman drum dinamis.

Kehadiran vokal khas Kihyun diharapkan mampu memperkuat suasana penuh semangat dalam kisah perjuangan anak muda yang menjadi inti cerita drama tersebut.

Mengutip laporan Allkpop, perusahaan produksi OST STONE MUSIC mengumumkan bahwa Happy Anding OST Part 1 “Now” akan dirilis pada 12 November melalui berbagai platform musik digital. Lagu ini menjadi pembuka rangkaian soundtrack untuk drama yang baru memulai penayangannya di tvN.

“Now” mengusung warna musik pop rock dengan karakter band yang terasa segar dan bertenaga. Perpaduan gitar yang ceria serta irama drum yang dinamis menjadi fondasi lagu, sementara vokal Kihyun menghadirkan energi kuat dan penuh karakter. Liriknya juga membawa pesan percaya diri yang selaras dengan semangat para karakter dalam mengejar impian mereka. 

Menariknya, lagu tersebut akan digunakan sebagai opening title dalam setiap episode Happy Anding. Musiknya dirancang untuk menggambarkan perjalanan para tokoh yang terus berlari mengejar cita-cita, sekaligus memperkuat kisah pertumbuhan dan dinamika masa muda. Dengan karakter vokal Kihyun yang eksplosif, “Now” diharapkan menjadi pengiring yang pas untuk membuka setiap episode.

Sebagai vokalis utama MONSTA X, Kihyun bukan kali pertama dipercaya mengisi soundtrack drama Korea. Ia sebelumnya menyumbangkan suara melalui lagu “Again, Spring” untuk Meow, the Secret Boy, “Fire” untuk The First Responders, serta “Full Moon” untuk Tale of the Nine Tailed.

Deretan OST tersebut memperlihatkan kemampuannya membawakan lagu dengan karakter emosional yang berbeda.

Sementara itu, Happy Anding mengisahkan tiga komedian yang belum dikenal luas dan terus berjuang mengejar impian mereka. Kehidupan mereka berubah setelah bertemu seorang perempuan misterius yang membuat masing-masing mulai mencari masa depan baru.

Drama ini dibintangi Kang Hoon, Lee Yi Dam, Jo Hyun Chul, Moon Hee, Kim Jung Jin, dan Yoon Ga Yi. Episode perdananya tayang pada 11 November 2026 di tvN. 

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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happy andingdramaKihyun Monsta X

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