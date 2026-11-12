Hadirkan Tawa, Ini Dia 3 Rekomendasi Episode GOING SEVENTEEN yang Wajib ditonton

JawaPos.com - Tingkah laku para anggota boygrup Korea SEVENTEEN memang selalu menghadirkan tawa, tak terkecuali saat mereka ramaikan acara GOING SEVENTEEN di YouTube

Dikutip dari Soompi, Kamis (12/11), grup ini telah mengunggah banyak episode acara varietas yang seru dan menghibur Carat (fandom).

Berikut, beberapa episode GOING SEVENTEEN yang jadi rekomendasi untuk ditonton di waktu senggang

1. Going Rangers

Dalam dunia fiksi Going Rangers, para anggota SEVENTEEN harus saling bertarung, dan pihak yang kalah akan dinobatkan sebagai penyelamat utama alam semesta.

Karena para anggota SEVENTEEN tampaknya sangat paham betapa beratnya tugas tersebut, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menang agar tak perlu menjadi sang penyelamat

Di sini, para anggota tidak malu melakukan tarian laba-laba, sementara tim produksi pun dengan senang hati menirukan gaya Pikachu.

2. LIAR LIAR

Di episode GOING SEVENTEEN selalu menampilkan permainan fisik selalu seru untuk disaksikan, di sini mereka akan terlibat dalam perang psikologis melawan rekan satu grupnya.

Tujuannya bukanlah menjawab pertanyaan dengan benar, melainkan menggunakan manipulasi dan tipu daya untuk mengecoh lawan mengenai jawaban mana yang benar dan salah.

3. SEVENTEEN TV

Dalam seri dua bagian yang dibuat sebagai bagian dari promosi album peringatan 10 tahun mereka, HAPPY BURSTDAY, para anggota tinggal bersama di asrama ala masa pelatihan (trainee).