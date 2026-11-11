NCT Jisung Gabung Tim Investigasi di Crash 2, Kasus Kriminal Jalanan Makin Berbahaya

JawaPos.com - Drama Crash kembali menyapa penonton lewat musim kedua yang membawa cerita lebih besar dan aksi semakin menegangkan.

Bertajuk Crash 2: Road of Fury, serial produksi ENA ini menghadirkan kelompok penjahat yang lebih lihai, kasus kejahatan lalu lintas yang semakin kompleks, hingga kendaraan listrik sebagai salah satu andalan dalam adegan aksi. Kehadiran Jisung NCT sebagai anggota baru tim investigasi juga menjadi daya tarik tersendiri.

Mengutip laporan allkpop, musim kedua ini melanjutkan kisah tim Traffic Crime Investigation (T.C.I.) yang kini berkembang menjadi satuan investigasi regional di bawah Badan Investigasi Nasional.

Perubahan tersebut membuat jangkauan penyelidikan mereka semakin luas, dengan kasus-kasus kriminal jalanan yang lebih terorganisasi dan sulit diungkap. Sutradara Park Joon Woo juga menyiapkan musuh yang lebih tangguh untuk menguji kemampuan tim utama.

Salah satu pembaruan menarik terletak pada penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan aksi baru. Jika musim pertama menampilkan mobil-mobil lama dalam adegan pengejaran, kali ini kendaraan listrik ikut meramaikan aksi di jalanan.

Menurut penjelasan sutradara yang dikutip Sports Chosun, perbedaan karakter antara mobil lama dan kendaraan listrik turut menjadi simbol peningkatan kemampuan T.C.I. dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Selain aksi otomotif, Crash 2 juga mengangkat persoalan yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi, seperti peretasan mobil otonom, perubahan pola kejahatan dari mengemudi dalam keadaan mabuk menjadi mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan, serta sistem penyelidikan yang semakin canggih.

Penulis Oh Soo Jin turut menjanjikan pendalaman cerita para karakter, terutama luka dan rahasia yang selama ini belum banyak terungkap dari Min So Hee dan Jung Chae Man.

Dari sisi pemain, Lee Min Ki kembali sebagai Cha Yeon Ho bersama Kwak Sun Young, Heo Sung Tae, Lee Ho Chul, dan Moon Hee.

Sementara itu, Jisung NCT bergabung sebagai Ji Dae Se, seorang polisi muda yang memiliki kemampuan bela diri dan mengagumi tim T.C.I.

Karakter barunya digambarkan penuh semangat serta memiliki kepribadian yang cukup unik, sehingga kehadirannya diperkirakan membawa dinamika berbeda dalam kelompok tersebut.

Crash 2: Road of Fury tayang perdana pada 16 November 2026 melalui ENA. Drama ini juga akan tersedia melalui Genie TV dan Disney+.

Dengan skala kejahatan yang lebih besar, kendaraan aksi baru, serta bergabungnya Jisung, musim kedua diharapkan mampu menghadirkan pengalaman menonton yang lebih intens bagi penggemar serial pertamanya.