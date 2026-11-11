Nam Woo Hyun Rayakan 10 Tahun Debut Solo Lewat Konser, Siapkan Encore pada Maret 2027

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Nam Woo Hyun INFINITE. Nam Woo Hyun sukses menyelesaikan konser spesial untuk merayakan 10 tahun perjalanan karier solonya.

Tak hanya menjadi ajang nostalgia bersama penggemar, perayaan ini juga menghadirkan kejutan berupa pengumuman konser encore yang akan digelar pada Maret 2027.

Konser bertajuk ‘Sikmokil VI - EVER GREEN’ berlangsung selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 November 2026, di KBS Arena, Seoul. Pertunjukan tersebut sekaligus menjadi edisi keenam dari rangkaian konser solo andalan Nam Woo Hyun yang dikenal dengan nama ‘Sikmokil’.

Mengutip laporan allkpop, Nam Woo Hyun membuka pertunjukan dengan lagu yang pernah menjadi pembuka konser ‘Sikmokil’ pertamanya.

Ia kemudian membawakan sejumlah lagu seperti ‘Hold On Me’, ‘Rain’, ‘I Swear’, ‘Alone’, dan ‘Stranger’. Penampilan tersebut memperlihatkan kemampuannya memadukan vokal langsung yang stabil dengan koreografi dinamis.

Suasana konser juga dibuat lebih hangat melalui lagu-lagu seperti ‘Sunset Road’, ‘California’, dan ‘Baby Baby’. Nam Woo Hyun turut membawakan sejumlah lagu dari album penuh keduanya, ‘2X8’, termasuk lagu utama ‘DEVIL’.

Kehadiran video spesial yang menampilkan para anggota INFINITE juga menjadi salah satu momen yang menghibur penonton di sela-sela pertunjukan.

Di akhir konser, Nam Woo Hyun menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah menemaninya selama satu dekade sebagai penyanyi solo.

Ia mengibaratkan penggemar sebagai pohon yang selalu membantunya kembali berdiri ketika menghadapi masa sulit. Sang penyanyi juga berharap bisa menjadi sosok tempat para penggemar bersandar dan beristirahat.

Kejutan terbesar hadir ketika Nam Woo Hyun mengumumkan konser encore ‘Sikmokil VI - EVER GREEN ENCORE IN SEOUL’. Pertunjukan tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 14 Maret 2027 di Jangchung Arena, Seoul.

Pengumuman ini menjadi kesempatan baru bagi penggemar untuk kembali menyaksikan penampilan Nam Woo Hyun dalam perayaan satu dekade perjalanan solonya.