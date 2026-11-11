Jeonghan dan Joshua SEVENTEEN Ungkap Rencana Tampil sebagai Band di Masa Depan

JawaPos.com - Jeonghan dan Joshua berikan kejutan kepada penggemar dengan mengungkap rencana mereka untuk tampil menggunakan konsep band pada kesempatan mendatang.

Kabar tersebut disampaikan ketika keduanya menggelar fan party bertajuk THE 1995 BLEND - Served After 12 di auditorium Seoul Women's University pada 8 November 2026. Acara ini sekaligus menjadi perayaan perilisan mini album perdana mereka sebagai unit, DREAMSCAPE.

Mengutip laporan allkpop, Jeonghan dan Joshua mengungkap bahwa mereka sempat mempertimbangkan penampilan dengan memainkan alat musik secara langsung ketika memilih lagu utama album.

Namun, konsep tersebut akhirnya disimpan untuk kesempatan berikutnya. Keduanya juga mengaku sedang mengikuti berbagai les sebagai persiapan untuk mewujudkan penampilan band di masa depan.

Fan party yang berlangsung sekitar 100 menit itu menghadirkan suasana layaknya bar privat khusus CARAT. Selain berbagi cerita di balik proses pembuatan album dan promosi, keduanya memberikan kejutan melalui penampilan spontan.

Jeonghan memainkan piano di hadapan penggemar, sementara Joshua mengikuti tantangan membuat puisi akrostik dua baris yang mengundang tawa.

Menjelang akhir acara, Jeonghan dan Joshua membawakan dua lagu dari mini album DREAMSCAPE, yakni One Plus One dan No Looking Back.

Keduanya bahkan berjalan mendekati penonton saat bernyanyi sehingga suasana terasa semakin akrab. Ketika penggemar meminta encore, mereka kembali membawakan No Looking Back untuk kedua kalinya.

Dalam pesan tulisan tangan, Jeonghan dan Joshua menyampaikan rasa terima kasih kepada CARAT yang selalu mendukung perjalanan mereka.

Keduanya juga mengungkapkan rasa cinta kepada penggemar dan berharap dapat terus menerima dukungan di masa mendatang. Momen tersebut menjadi penutup hangat dari pertemuan spesial bersama para penggemar.

Mini album DREAMSCAPE yang dirilis pada 19 Oktober 2026 telah mencatatkan pencapaian di sejumlah tangga musik. Album tersebut menempati posisi puncak Hanteo Chart dan Circle Chart, serta Oricon Weekly Combined Album Ranking dan Weekly Album Ranking di Jepang.

Di Amerika Serikat, album ini juga masuk dalam Billboard World Albums dan Top Album Sales. Setelah fan party, Jeonghan dan Joshua dijadwalkan menggelar konser di Belluna Dome, Jepang, pada 21 dan 22 November 2026.