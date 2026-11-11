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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 00.08 WIB

Film Konser TWICE dari London Resmi Diakuisisi Universal Pictures dan Bleecker Street

Twice (x @kchartsmaster) - Image

Twice (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - TWICE bawa kemeriahan tur dunia This Is For ke layar lebar melalui film konser berjudul TWICE: This Is For… You. Film ini akan menyuguhkan rekaman penampilan sembilan anggota TWICE di O2 Arena, London, sekaligus menghadirkan cuplikan eksklusif di balik layar.

Kehadirannya menjadi kesempatan bagi ONCE untuk menikmati kembali atmosfer konser dalam pengalaman sinematik.

Mengutip laporan Variety, Bleecker Street melalui divisi event cinema Crosswalk telah mengakuisisi hak distribusi untuk wilayah Amerika Utara. Sementara itu, Universal Pictures Content Group memperoleh hak distribusi internasional.

Kerja sama tersebut membuka jalan bagi film konser TWICE untuk menjangkau penonton di berbagai negara melalui penayangan bioskop.

TWICE: This Is For… You diproduksi oleh Live Nation Studios dan dijadwalkan tayang secara teatrikal pada 5 Februari 2027.

Film ini akan menampilkan perpaduan rekaman panggung dan akses khusus ke momen di belakang pertunjukan. Penonton pun dapat menyaksikan sisi lain perjalanan TWICE selama menjalani tur dunia tersebut.

Proyek ini juga melanjutkan kolaborasi Crosswalk dan Universal Pictures Content Group setelah keduanya mendistribusikan film konser Stray Kids: The dominATE Experience.

Keterlibatan kedua perusahaan dalam proyek TWICE memperlihatkan semakin besarnya perhatian industri film terhadap pertunjukan musik K-pop sebagai tontonan layar lebar.

Helen Parker, Wakil Presiden Eksekutif Universal Pictures Content Group, menyebut TWICE sebagai fenomena global dan menilai film tersebut mampu menangkap keistimewaan penampilan langsung mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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