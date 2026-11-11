Disney+ Angkat Karya Federico García Lorca, Blood Wedding Diubah dengan Sentuhan Musik Meksiko

JawaPos.com - Disney+ tengah mengembangkan serial adaptasi Blood Wedding atau Bodas de Sangre, karya penulis sekaligus penyair Spanyol Federico García Lorca.

Proyek ini menggandeng sutradara dan produser asal Meksiko, Manolo Caro, yang dikenal melalui serial The House of Flowers. Adaptasi terbaru tersebut akan membawa kisah tragedi cinta, konflik keluarga, dan takdir ke dalam latar kehidupan Meksiko masa kini.

Mengutip laporan Variety, serial ini telah dikembangkan Disney+ selama lebih dari satu tahun. Juan Ponce, Wakil Presiden Konten Orisinal The Walt Disney Company México, menyebut proyek tersebut sebagai salah satu upaya menghadirkan cerita bermakna dengan identitas lokal yang kuat.

Disney+ juga menyambut kolaborasi dengan Caro untuk menghidupkan kembali karya sastra yang memiliki pengaruh besar tersebut.

Cerita Blood Wedding berpusat pada seorang pengantin perempuan yang meninggalkan calon suaminya saat hari pernikahan demi melarikan diri bersama mantan kekasihnya. Keputusan itu memicu rangkaian konflik dan kekerasan yang melibatkan keluarga kedua pihak.

Drama yang pertama kali ditulis pada 1932 ini mengangkat tema cinta terlarang, kehormatan keluarga, kebebasan, hingga dendam yang berujung tragis.

Dalam versi terbaru, Manolo Caro akan membawa kisah tersebut ke Meksiko modern dengan memanfaatkan lanskap alam negara itu serta memasukkan unsur musik regional Meksiko.

Caro mengungkapkan bahwa mengadaptasi salah satu drama favoritnya di negara asal menjadi tantangan kreatif yang ingin ia jalani. Ia tertarik menggali kembali cerita tentang gairah, pertentangan keluarga, dan takdir yang sulit dihindari oleh para tokohnya.

Produksi proyek ini turut melibatkan Woo Films, perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan Caro dalam sejumlah karya, termasuk The House of Flowers, Down the Rabbit Hole, dan Perfect Strangers. Rafa Ley, Mario Savino, serta Laura Wills akan bertugas sebagai produser eksekutif. Sementara itu, informasi mengenai jajaran pemeran dan jadwal penayangan serial belum diumumkan.

Adaptasi ini hadir ketika karya Federico García Lorca kembali mendapat perhatian internasional, salah satunya berkat meningkatnya minat terhadap film La Bola Negra. Sebelumnya, Blood Wedding juga pernah diadaptasi ke layar lebar melalui film flamenco garapan Carlos Saura pada 1981 yang dibintangi Antonio Gades.

Kini, Disney+ dan Manolo Caro mencoba memperkenalkan tragedi klasik tersebut kepada penonton generasi baru melalui pendekatan modern dengan sentuhan budaya Meksiko.