Film Biografi Madonna Belum Pasti Diproduksi, Julia Garner Masih Berharap Jadi Pemeran Utama

JawaPos.com - Film biografi Madonna yang dibintangi Julia Garner masih belum menemukan kepastian. Aktris yang terpilih memerankan sang ikon musik tersebut kembali memberikan perkembangan terbaru mengenai proyek yang telah tertunda selama beberapa tahun.

Meski belum mengetahui apakah film itu benar-benar akan diproduksi, Julia mengaku masih berharap kisah kehidupan Madonna dapat diwujudkan ke layar lebar.

Mengutip laporan Variety, Julia Garner membicarakan proyek tersebut dalam wawancara CBS Sunday Morning yang tayang pada 8 November. Ia menggambarkan status film itu sebagai sesuatu yang terus berubah, bahkan dalam hitungan jam.

Julia juga menegaskan bahwa keputusan mengenai kelanjutan proyek bukan berada di tangannya. Meski begitu, ia tetap ingin film tersebut dibuat dan menganggap persahabatannya dengan Madonna sebagai hal berharga dari perjalanan panjang tersebut.

Julia Garner pertama kali diumumkan sebagai pemeran Madonna pada 2022 setelah melalui proses audisi yang sangat ketat. Para kandidat harus menjalani latihan intensif yang mencakup kemampuan menyanyi, menari, dan berakting.

Sejumlah aktris lain, termasuk Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, dan Bebe Rexha, juga sempat mengikuti proses seleksi. Madonna sendiri direncanakan menjadi sutradara sekaligus penulis bersama dalam proyek tersebut.

Perjalanan film ini tidak berjalan mulus. Pada Januari 2023, Variety melaporkan bahwa proyek biografi Madonna tidak lagi dikembangkan di Universal Pictures setelah sang penyanyi mengalihkan perhatian untuk menjalani tur dunia Celebration Tour.

Pada Juni 2026, Madonna kemudian mengungkapkan bahwa perselisihan mengenai anggaran menjadi alasan utama film tersebut tidak berlanjut.

Ia merasa kisah hidupnya membutuhkan anggaran besar agar dapat digambarkan secara utuh, sedangkan pihak studio memiliki pertimbangan berbeda.

Madonna sempat mencoba mencari alternatif produksi dengan anggaran lebih rendah, termasuk mempertimbangkan lokasi syuting di Serbia. Ia juga pernah menjajaki kemungkinan mengubah kisah hidupnya menjadi serial untuk Netflix.

Namun, proses pengembangan serial tersebut menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menemukan penulis dan showrunner yang sesuai. Proyek serial Netflix itu merupakan pengembangan terpisah dan Julia Garner belum diumumkan sebagai pemerannya.

Walaupun film biografi tersebut belum memiliki jadwal produksi, hubungan Julia Garner dan Madonna tetap berlanjut melalui proyek hiburan lainnya.

Keduanya terlibat dalam musim kedua serial komedi Apple TV+ The Studio, yang menghadirkan cerita fiktif tentang proses pembuatan film biografi Madonna. Mereka juga sempat tampil bersama dalam sejumlah kesempatan, termasuk ketika Julia membawakan penghormatan untuk Madonna.

Untuk saat ini, penggemar masih harus menunggu pengumuman resmi sebelum dapat memastikan apakah Julia Garner benar-benar akan memerankan Madonna dalam sebuah film biografi.