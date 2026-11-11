Film Biografi Madonna Belum Pasti Diproduksi, Julia Garner Masih Berharap Jadi Pemeran Utama

JawaPos.com - Film biografi Madonna yang dibintangi Julia Garner masih belum menemukan kepastian. Aktris yang terpilih memerankan sang ikon musik tersebut kembali memberikan perkembangan terbaru mengenai proyek yang telah tertunda selama beberapa tahun.

Meski belum mengetahui apakah film itu benar-benar akan diproduksi, Julia mengaku masih berharap kisah kehidupan Madonna dapat diwujudkan ke layar lebar.

Mengutip laporan Variety, Julia Garner membicarakan proyek tersebut dalam wawancara CBS Sunday Morning yang tayang pada 8 November. Ia menggambarkan status film itu sebagai sesuatu yang terus berubah, bahkan dalam hitungan jam.

Julia juga menegaskan bahwa keputusan mengenai kelanjutan proyek bukan berada di tangannya. Meski begitu, ia tetap ingin film tersebut dibuat dan menganggap persahabatannya dengan Madonna sebagai hal berharga dari perjalanan panjang tersebut.

Julia Garner pertama kali diumumkan sebagai pemeran Madonna pada 2022 setelah melalui proses audisi yang sangat ketat. Para kandidat harus menjalani latihan intensif yang mencakup kemampuan menyanyi, menari, dan berakting.

Sejumlah aktris lain, termasuk Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, dan Bebe Rexha, juga sempat mengikuti proses seleksi. Madonna sendiri direncanakan menjadi sutradara sekaligus penulis bersama dalam proyek tersebut.

Perjalanan film ini tidak berjalan mulus. Pada Januari 2023, Variety melaporkan bahwa proyek biografi Madonna tidak lagi dikembangkan di Universal Pictures setelah sang penyanyi mengalihkan perhatian untuk menjalani tur dunia Celebration Tour.

Pada Juni 2026, Madonna kemudian mengungkapkan bahwa perselisihan mengenai anggaran menjadi alasan utama film tersebut tidak berlanjut.