DC Studios Masuki Era Baru Tanpa James Gunn, Ini Nasib Batman, Wonder Woman, dan Supergirl

JawaPos.com - Masa depan DC Universe menjadi bahan perbincangan setelah James Gunn dan Peter Safran meninggalkan posisi pimpinan DC Studios.

Perubahan besar ini memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan sejumlah karakter ikonik, mulai dari Batman, Superman, Wonder Woman, hingga Harley Quinn.

Di tengah pergantian kepemimpinan tersebut, Jeremy Latcham, mantan eksekutif Marvel Studios, dipercaya mengambil alih arah kreatif perusahaan.

Mengutip laporan Variety, Gunn dan Safran mengakhiri masa jabatan mereka setelah sekitar empat tahun memimpin DC Studios. Keduanya akan kembali berfokus pada pekerjaan kreatif, sementara Latcham ditunjuk sebagai presiden sekaligus chief creative officer.

Ia akan mengawasi proyek film, televisi, dan animasi DC. Pergantian ini membuat sejumlah rencana yang sebelumnya disusun Gunn dan Safran berpotensi mengalami penyesuaian, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai perombakan besar-besaran.

Batman: Dua versi karakter masih berjalan. Salah satu pertanyaan terbesar menyangkut Batman versi DC Universe yang berbeda dari karakter yang diperankan Robert Pattinson dalam semesta Matt Reeves. Gunn sebelumnya mengungkapkan sedang mencari pemeran Batman untuk DCU.

Sementara itu, The Batman: Part II yang dibintangi Pattinson masih tercantum dalam agenda perilisan 2028. Pergantian pimpinan membuat arah proyek Batman berikutnya menarik untuk ditunggu, tetapi belum ada kepastian bahwa film yang sudah direncanakan akan dibatalkan.

Superman: Man of Tomorrow tetap menjadi proyek penting. Film lanjutan Superman berjudul Man of Tomorrow menjadi salah satu komitmen kreatif yang masih akan diselesaikan Gunn dan Safran.

David Corenswet dipastikan kembali sebagai Superman, bersama Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor. Film tersebut juga menghadirkan Lars Eidinger sebagai Brainiac dan Adria Arjona sebagai Maxima.

Muncul spekulasi bahwa Arjona sebenarnya memerankan Wonder Woman, tetapi informasi itu belum dikonfirmasi secara resmi.

Wonder Woman: Proyek baru masih menyimpan tanda tanya. Film Wonder Woman yang telah lama dibicarakan masih berada dalam tahap pengembangan yang belum jelas.

Sebelumnya, proyek Wonder Woman 3 dengan Gal Gadot tidak berlanjut setelah perubahan arah DC Studios. Selain itu, rumor mengenai kemungkinan kemunculan karakter Wonder Woman dalam Man of Tomorrow melalui peran Adria Arjona belum memperoleh kepastian.

Karena itu, belum diketahui siapa yang akan menjadi pemeran Wonder Woman dalam semesta DC terbaru maupun kapan film solonya akan diwujudkan.

Harley Quinn dan Swamp Thing: Peluang cerita masih terbuka. Variety juga menyoroti kemungkinan Margot Robbie kembali memerankan Harley Quinn. Namun, pembicaraan tersebut belum berkembang menjadi pengumuman proyek resmi.

Di sisi lain, Swamp Thing garapan James Mangold masih termasuk proyek DC yang berada dalam berbagai tahap pengembangan. Nasib kedua karakter ini akan bergantung pada keputusan kreatif dan strategi baru di bawah kepemimpinan Latcham.

Perubahan kepemimpinan DC Studios tidak serta-merta berarti seluruh proyek James Gunn akan dihentikan. Gunn dan Safran masih memiliki komitmen kreatif yang harus diselesaikan, termasuk Man of Tomorrow.

Keduanya juga menyampaikan antusiasme untuk kembali mengerjakan cerita yang mereka sukai. Dengan Jeremy Latcham sebagai pemimpin baru, DC memasuki babak berbeda yang akan menentukan apakah rencana lama tetap dilanjutkan, disesuaikan, atau digantikan dengan pendekatan baru.