DC Studios Masuki Era Baru Tanpa James Gunn, Ini Nasib Batman, Wonder Woman, dan Supergirl

JawaPos.com - Masa depan DC Universe menjadi bahan perbincangan setelah James Gunn dan Peter Safran meninggalkan posisi pimpinan DC Studios.

Perubahan besar ini memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan sejumlah karakter ikonik, mulai dari Batman, Superman, Wonder Woman, hingga Harley Quinn.

Di tengah pergantian kepemimpinan tersebut, Jeremy Latcham, mantan eksekutif Marvel Studios, dipercaya mengambil alih arah kreatif perusahaan.

Mengutip laporan Variety, Gunn dan Safran mengakhiri masa jabatan mereka setelah sekitar empat tahun memimpin DC Studios. Keduanya akan kembali berfokus pada pekerjaan kreatif, sementara Latcham ditunjuk sebagai presiden sekaligus chief creative officer.

Ia akan mengawasi proyek film, televisi, dan animasi DC. Pergantian ini membuat sejumlah rencana yang sebelumnya disusun Gunn dan Safran berpotensi mengalami penyesuaian, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai perombakan besar-besaran.

Batman: Dua versi karakter masih berjalan. Salah satu pertanyaan terbesar menyangkut Batman versi DC Universe yang berbeda dari karakter yang diperankan Robert Pattinson dalam semesta Matt Reeves. Gunn sebelumnya mengungkapkan sedang mencari pemeran Batman untuk DCU.

Sementara itu, The Batman: Part II yang dibintangi Pattinson masih tercantum dalam agenda perilisan 2028. Pergantian pimpinan membuat arah proyek Batman berikutnya menarik untuk ditunggu, tetapi belum ada kepastian bahwa film yang sudah direncanakan akan dibatalkan.

Superman: Man of Tomorrow tetap menjadi proyek penting. Film lanjutan Superman berjudul Man of Tomorrow menjadi salah satu komitmen kreatif yang masih akan diselesaikan Gunn dan Safran.