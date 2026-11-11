Jisoo BLACKPINK Resmi Gabung WME, Agensi yang Menaungi Bruno Mars dan Billie Eilish

JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK perluas langkah kariernya di industri hiburan internasional setelah menandatangani kesepakatan dengan agensi bakat Hollywood, William Morris Endeavor (WME).

Agensi tersebut dikenal menaungi sejumlah musisi dunia, termasuk Bruno Mars, Billie Eilish, dan Rihanna. Kabar ini menjadi perhatian karena Jisoo kini mengikuti jejak rekan satu grupnya, Lisa dan Rosé, yang juga telah menjalin kerja sama dengan agensi besar di Amerika Serikat.

Mengutip laporan Zapzee, kesepakatan Jisoo dengan WME diumumkan pada 6 November melalui pemberitaan media industri musik Amerika Serikat, Pollstar.

Melalui kerja sama tersebut, WME akan mewakili Jisoo untuk berbagai peluang hiburan internasional, mulai dari musik, tur konser, televisi, hingga film.

Bergabungnya Jisoo dengan WME tidak berarti ia meninggalkan pengelolaan karier yang sudah berjalan. Aktivitas solonya tetap dikelola melalui perusahaan pribadi BLISSOO, sementara kerja sama rekaman internasionalnya bersama Warner Records juga tetap berlangsung.

Adapun kegiatan BLACKPINK sebagai grup masih berada di bawah naungan YG Entertainment. Dengan demikian, WME berperan sebagai perwakilan bakat Jisoo untuk membuka peluang lebih luas di pasar global.

Kabar ini muncul ketika Rosé, rekan Jisoo di BLACKPINK, justru tercatat berada di bawah agensi rival WME, yakni Creative Artists Agency (CAA). Rosé sebelumnya menandatangani kerja sama dengan WME pada Desember 2025 untuk perwakilan karier musiknya.

Namun, pada Maret 2026, Lucy Dickins, eksekutif WME yang mengumumkan kerja sama tersebut, pindah ke CAA. Nama Rosé kemudian muncul dalam daftar artis yang direpresentasikan CAA pada November 2026.